Артистка «Квартал 95» Катерина Нікітіна "запалила" у несподіваному місці

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Катерина Нікітіна в шкіряних або візуально подібного матеріалу штанях, блузці з вирізом і розпущеним волоссям раділа своїм успіхам. Раділа дуже активно - дівчина станцювала імпровізований танець, який ознаменував захист її диплома:

«🔥🎓🔥
Все! Так! Ура!
Диплом захистила!✅
.
Нарешті, як я цього чекала)
Хух)», - підписала зірка ТБ своє нове відео, опубліковане в мережі і подякувала всім причетним за допомогу і підтримку.

Шанувальникам дуже подобається безпосередність гарячої блондинки - хто б ще так запалив у стінах інституту, вони вітають її в коментарях з подією і пишуть про красу дівчини.

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🔥🎓🔥 Всё! Да! Ура! Диплом защищён!✅ . Наконец-то, как я этого ждала) Хух) Спасибо @go_evgen за все!!!!! Вы лучший ДЕКАН за всю историю человечества!☝🏻❤️ Без Вас я бы не смогла учится с удовольствием☝🏻 Я довольная как слон!😅 В-83 ✅ 2 образование done ✅ Господи, я могу писать очень много, слишком на эмоциях!🤪 Хочется всех обнимать и целовать)😘♥️ На мне идеальная рубашка от @tm_cherkassky , спасибо 😍 . . квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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Нагадаємо, раніше під час своїх пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

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#П’ятниця13 На всіх діє по різному)🤪 . Сьогодні Кубок Президента!🏆 Скоро нові ефіри Жіночого кварталу!🎀 А я з’їхали з глузду 😂 Всім гарних вихідних! Посміхайтесь частіше ⚡️🤘🏻 . . Який образ Вам більше сподобався?😈😅😂 1-9?⬇️ Пишіть в коментар ♥️ . . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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