Артистка «Квартал 95» Катерина Нікітіна "запалила" у несподіваному місці

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Катерина Нікітіна в шкіряних або візуально подібного матеріалу штанях, блузці з вирізом і розпущеним волоссям раділа своїм успіхам. Раділа дуже активно - дівчина станцювала імпровізований танець, який ознаменував захист її диплома:

«🔥🎓🔥

Все! Так! Ура!

Диплом захистила!✅

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Нарешті, як я цього чекала)

Хух)», - підписала зірка ТБ своє нове відео, опубліковане в мережі і подякувала всім причетним за допомогу і підтримку.

Шанувальникам дуже подобається безпосередність гарячої блондинки - хто б ще так запалив у стінах інституту, вони вітають її в коментарях з подією і пишуть про красу дівчини.

Нагадаємо, раніше під час своїх пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

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