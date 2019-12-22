Артистка «Квартал 95» Екатерина Никитина "зажгла" в неожиданном месте

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Екатерина Никитина в кожаных или визуально подобного материала штанах, блузке с вырезом и расспущеными волосами радовалась своим успехам. Радовалась очень активно - девушка станцевала импровизированный танец, который ознаменовал защиту ее диплома:

«🔥🎓🔥

Всё! Да! Ура!

Диплом защищён!✅

.

Наконец-то, как я этого ждала)

Хух)», - подписала звезда ТВ свое новое видео, опубликованное в сети и поблагодарила всех причастных за помощь и поддержку.

Поклонникам очень нравится непосредственность горячей блондинки - кто бы еще так зажег в стенах института, они поздравляют ее в комментариях с событием и пишут о красоте девушки.

Напомним, ранее во время своих шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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