Артистка «Квартал 95» Екатерина Никитина "зажгла" в неожиданном месте

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Екатерина Никитина в кожаных или визуально подобного материала штанах, блузке с вырезом и расспущеными волосами радовалась своим успехам. Радовалась очень активно - девушка станцевала импровизированный танец, который ознаменовал защиту ее диплома:

«🔥🎓🔥
Всё! Да! Ура!
Диплом защищён!✅
.
Наконец-то, как я этого ждала)
Хух)», - подписала звезда ТВ свое новое видео, опубликованное в сети и поблагодарила всех причастных за помощь и поддержку.

Поклонникам очень нравится непосредственность горячей блондинки - кто бы еще так зажег в стенах института, они поздравляют ее в комментариях с событием и пишут о красоте девушки.

Популярные статьи сейчас

Королева поразила вульгарной выходкой, камеры все сняли: "Зачем же в рот пихать?"

Гросу не удержала грудь и засветила лишнее прямо на сцене: пикантные кадры облетели сеть

Дочь Потапа устроила грязные танцы прямо на столе: «Вот это сочно!»

Астафьева сбросила одежду ради интимных фото в кружевах: "Все свое и натуральное!"
Показать еще

View this post on Instagram

🔥🎓🔥 Всё! Да! Ура! Диплом защищён!✅ . Наконец-то, как я этого ждала) Хух) Спасибо @go_evgen за все!!!!! Вы лучший ДЕКАН за всю историю человечества!☝🏻❤️ Без Вас я бы не смогла учится с удовольствием☝🏻 Я довольная как слон!😅 В-83 ✅ 2 образование done ✅ Господи, я могу писать очень много, слишком на эмоциях!🤪 Хочется всех обнимать и целовать)😘♥️ На мне идеальная рубашка от @tm_cherkassky , спасибо 😍 . . квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

A post shared by 𝓔𝓴𝓪𝓽𝓮𝓻𝓲𝓷𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓭𝓪𝓻𝓲𝓷𝓪🍊 (@nikitkinna) on

Напомним, ранее во время своих шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

View this post on Instagram

#П’ятниця13 На всіх діє по різному)🤪 . Сьогодні Кубок Президента!🏆 Скоро нові ефіри Жіночого кварталу!🎀 А я з’їхали з глузду 😂 Всім гарних вихідних! Посміхайтесь частіше ⚡️🤘🏻 . . Який образ Вам більше сподобався?😈😅😂 1-9?⬇️ Пишіть в коментар ♥️ . . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

A post shared by Ｅｋａｔｅｒｉｎａ Ｎｉｋｉｔｉｎａ (@nikitkinna) on

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.