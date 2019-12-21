Український репер Олексій Потапенко, чоловік співачки Насті Каменських, сходив з 11-річним сином Андрієм (від минулого шлюбу) в кіно

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram зірка поділився свіжим фото з сином. Потап з'явився у кепці, спортивній кофті з малюнком і чорних штанях, а його син у жовтому худі і світлих штанях. Вони позують в обнімку в кінотеатрі, який відвідали для перегляду нової частини фільму «Зоряні війни».

"Star Wars не підвели @potapchiq #starwars наступне «Скажене Весілля2»", - підписав знімок Потап.

В коментарях багато почали милуватися фото репера з дитиною. Деякі викрили його в тому, що син більше схожий на співака Сергія Бабкіна, а не на Потапа.

«Класне у вас фото», «Мені одному здається чи син схожий на Сергія Бабкіна», «Красені🔥», «Відчувається, що сумуєш за сина. Це добре. Це прекрасно. 💪Своє є саме❤️👌», - написали в мережі.

Нагадаємо, що раніше Потап привітав сина з Днем Святого Миколая фото з ним. Потап постав у шкіряній куртці і рожевому худі, а його син у сірому пуховику, білій сорочці і жовтої шапці. І чоловік, і хлопчик кривляються на фото і показують на пальцях жест світу "V".

"З днем Миколая! @potapchiq", - підписав знімок Потап.

Коментують прийшли в захват від милого фото батька з сином і кинулися їх вітати.

Тим не менш, не обійшлося і без негативних коментарів. Один з фоловерів музиканта, якому не сподобалася остання Каменських композиція "Elefante" вирішив висловити своє невдоволення Потапу, незважаючи на те, що пост присвячений дитині і Дню святого Миколая.

"Доброго дня, Олексій! @realpotap З такими темпами про @kamenskux взагалі всі забудуть!))😣😣 Де нормальні пісні. Як було рік тому!?! Скільки Анастасія ще буде співати про слона?... Якщо вона вас не надихає на написання пісень, чому б не звернутися до іншим авторам!?!!!😫 Чи це для вас є величезна проблема?... Та тут навіть про Греммі говорити боляче!!!... @kamenskux , маючи чоловіка, автора повинна пурхати як метелик. А не думати про те, що приготувати чоловікові на вечір! І ви, @realpotap , майте повагу до своєї дружини!🙏🙏🙏 Раз ви її так любите - чому б і не написати пару нормальних пісень!?!!😕"

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