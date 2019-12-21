Украинский рэпер Алексей Потапенко, муж певицы Насти Каменских, сходил с 11-летним сыном Андреем (от прошлого брака) в кино

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделился свежим фото с сыном. Потап предстал в кепке, спортивной кофте с рисунком и черных штанах, а его сын в желтом худи и светлых штанах. Они позируют в обнимку в кинотеатре, который посетили для просмотра новой части фильма «Звездные войны».

"Star Wars не подвели @potapchiq #starwars наступне «Скажене Весілля2»", - подписал снимок Потап.

В комментариях многие начали умиляться фото рэпера с ребенком. Некоторые уличили его в том, что сын больше похож на певца Сергея Бабкина, а не на Потапа.

«Класне у вас фото», «Мне одному кажется или сын похож на Сергея Бабкина», «Красавцы🔥», «Чувствуется, что скучаешь по сыну. Это хорошо. Это прекрасно. 💪Своё есть самое❤️👌», - написали в сети.

Напомним, что ранее Потап поздравил сына с Днем Святого Николая фото с ним. Потап предстал в кожаной куртке и розовом худи, а его сын в сером пуховике, белой рубашке и желтой шапке. И мужчина, и мальчик кривляются на фото и показывают на пальцах жест мира "V".

"З днем Миколая! @potapchiq", - подписал снимок Потап.

Комментирующие пришли в восторг от милого фото отца с сыном и кинулись их поздравлять.

Тем не менее, не обошлось и без негативных комментариев. Один из фолловеров музыканта, которому не понравилась последняя композиция Каменских "Elefante" решил высказать свое недовольство Потапу, несмотря на то, что пост посвящен ребенку и Дню св. Николая.

"Здравствуйте, Алексей! @realpotap С такими темпами про @kamenskux вообще все забудут!))😣😣 Где нормальные песни. Как были год назад!?! Сколько Анастасия ещё будет петь про слона?... Если она вас не вдохновляет на написание песен - почему бы не обратиться к другим авторам!?!!!😫 Или это для вас есть огромная проблема?... Да тут даже о Грэмми говорить больно!!!... @kamenskux , имея мужа, автора должна порхать как бабочка. А не думать о том, что приготовить мужу на вечер! И вы, @realpotap , имейте уважение к своей жене!🙏🙏🙏 Раз вы её так любите - почему бы и не написать пару нормальных песен!?!!😕"

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