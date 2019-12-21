Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, а зараз популярний DJ під псевдонімом HANA, показала новий жаркий образ
Настя на цей раз здалася в латексному костюмі і кашкеті з козирком. Вона присіла на коліна і розсунула ноги. На фото можна помітити нижню білизну, яке Кумейко засвітила. Про це пише Politeka.
"Слон", - підписала смайликом фото Анастасія.
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Фанати залишили сотні лайків під знімком і кілька коментарів у вигляді смайликів.
Раніше ми повідомляли, що колишня учасниця гурту "Nikita", Анастасія Кумейко (Dj Nana), похвалилася апетитними формами в красивому платті.
Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram. Співачка постала в прозорій сукні тілесного відтінку. Наряд ідеально підкреслив вигини зірки.
Екс-Nikita млосно опустила очі, приклавши руку до стегна.
"Як дізнатися, що ваше серце зупинилося:
1. Ви не знали один одного до цього літа;
2. Ви бовталися по світу, землі і води;
3. Зовсім випадково ви взяли квитки на сусідні крісла на великій висоті", - процитувала зірка пісню відомого гурту "Сплін".
Повідомлялося, що екс-Nikita задерла ногу і показала ідеальне тіло в жаркій позі.
Красуня опублікувала знімок, де вона задерла ногу і похвалилася розтяжкою. Співачка була в коротких шортах і кофті.
"Немає такої проблеми, яку я б не могла створити. Завалити декорації на зйомці - легко з ноги. Звертайтеся.", - написала дівчина.
Фанати встигли залишити кілька коментарів:
"Яка шикарна жінка", "чень навіть дотепно...", "Ух які задні ноги, ніби це до щастя дві дороги...", "Вогонь і фото, і чоботи", "Шикарні ноги", - написали фанати під яскравим фото знаменитості.
Нагадаємо, екс-Nikita блиснула своїми гідністю розсунувши ноги
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