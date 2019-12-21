Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, а сейчас популярный DJ под псевдонимом HANA, показала новый жаркий образ
Настя в этот раз показалась в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила. Об этом пишет Politeka.
"Слон", - подписала смайликом фото Анастасия.
Меладзе устроил интимные игры с Брежневой при ребенке, кадры облетели сеть: ни капли стыда
Погода вышла из-под контроля, такой зимы никто не ждал: появился точный прогноз
Экс-Nikita сверкнула своими достоинством раздвинув ноги: "Так Волочкова не умеет"
Ивлеева из "Орла и Решки" изуродовала себя резкой сменой имиджа: новые фото поражают
Фанаты оставили сотни лайков под снимком и несколько комментариев в виде смайликов.
Ранее мы сообщали, что бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), похвасталась аппетитными формами в красивом платье.
Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Инстаграм. Певица предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.
Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру.
"Как узнать, что ваше сердце остановилось:
1. Вы не знали друг друга до этого лета;
2. Вы болтались по свету, земле и воде;
3. Совершенно случайно вы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте", - процитировала звезда песню известного группы "Сплин".
Сообщалось, что экс-Nikita задрала ногу и показала идеальное тело в жаркой позе.
Красавица опубликовала снимок, где она задрала ногу и похвасталась растяжкой. Певица была в коротких шортах и кофте.
"Нет такой проблемы, которую я бы не могла создать. Завалить декорации на съёмке- легко с ноги. Обращайтесь.", - написала девушка.
Фанаты успели оставить несколько комментариев:
"Какая шикарная женщина", "чень даже остроумно...", "Ух какие задние ноги, как будто это к счастью две дороги...", "Огонь и фото, и сапоги", "Шикарные ноги", - написали фанаты под ярким фото знаменитости.
Напомним, экс-Nikita сверкнула своими достоинством раздвинув ноги
Также Politeka писала, что экс-Nikita расставила ноги и показала свою гордость в пикантной позе
А еще Politeka сообщала, что бесстыжая экс-Nikita засветила прелести в прозрачном наряде