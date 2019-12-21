Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, а сейчас популярный DJ под псевдонимом HANA, показала новый жаркий образ

Настя в этот раз показалась в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила. Об этом пишет Politeka.

"Слон", - подписала смайликом фото Анастасия.

Фанаты оставили сотни лайков под снимком и несколько комментариев в виде смайликов.

Ранее мы сообщали, что бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), похвасталась аппетитными формами в красивом платье.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Инстаграм. Певица предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.

Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру.

"Как узнать, что ваше сердце остановилось:

1. Вы не знали друг друга до этого лета;

2. Вы болтались по свету, земле и воде;

3. Совершенно случайно вы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте", - процитировала звезда песню известного группы "Сплин".

Сообщалось, что экс-Nikita задрала ногу и показала идеальное тело в жаркой позе.

Красавица опубликовала снимок, где она задрала ногу и похвасталась растяжкой. Певица была в коротких шортах и кофте.

"Нет такой проблемы, которую я бы не могла создать. Завалить декорации на съёмке- легко с ноги. Обращайтесь.", - написала девушка.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Какая шикарная женщина", "чень даже остроумно...", "Ух какие задние ноги, как будто это к счастью две дороги...", "Огонь и фото, и сапоги", "Шикарные ноги", - написали фанаты под ярким фото знаменитости.

Напомним, экс-Nikita сверкнула своими достоинством раздвинув ноги

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