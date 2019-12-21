Відома українська виконавиця Світлана Лобода вразила мережузнімком з підрослою донькую



Як повідомляє Politeka, знімок співачка опублікувала в Instagram.

Так, опублікованому знімку обидві дівчата позують в чорному вбранні і однакових капелюхах. При цьому, єдиною відмінністю є те, що у Лободи світле волосся, нафарбовані губи і чорні окуляри.

Як можна помітити, Лобода з донькою схожі «як дві краплі води». Однак українці не змогли висловити свою думку про схожість дочки з мамою. Знімки співачка опублікувала в Stories.

На іншому знімку дівчинка позує разом з бабусею.

Як повідомлялося раніше, співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

цього разу зірка представила в розділі Сторі яскраве відео з концерту, на якому запалювала. При цьому артистка позувала в тонкому чорному комбінезоні з блискіток, подчеркнувшим її фігуру. Під верхньою накидкою – червоним жакетом зірки видно її тоненька талія, а також і те, що вона позує без білизни через настільки сміливого наряду. Виріз у комбінезона дійсно пікантний через непомітних бретелей, на яких тримається верхня його частина, створюючи вигляд, ніби він ось-ось впаде.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.