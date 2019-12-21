Звезда представила в разделе Стори яркое видео с концерта, на котором зажигала

Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз звезда представила в разделе Стори яркое видео с концерта, на котором зажигала. При этом артистка позировала в тонком черном комбинезоне из блесток, подчеркнувшим ее фигуру. Под верхней накидкой – красным жакетом звезды видна ее точеная талия, а также и то, что она позирует без белья из-за столь смелого наряда. Вырез у комбинезона действительно пикантный из-за незаметных бретелей, на которых держится верхняя его часть, создавая вид, будто он вот-вот упадет.

Днем ранее же Светлана показала в Инстаграм подготовку к концертам. Дело в том, что певице приходится много времени проводить на примерках, чтобы создать множество разнообразных костюмов и поразить публику жаркими образами.

В этот раз Светлана позировала в черном коротеньком платье с глубоким декольте, прикрытым сеткой.

«..... к белой стеночке ))) @luviofficial 🙆‍♀️😁 Что вначале Вика говорит?)))», – пишет Светлана под постом.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«Ой я сама не знаю чо говорюю🙈😂», «бомба», «иди к двери, к белой стеночке?😂», «мощные ножки и грудь», «Черный с белым 🔥🔥🔥🔥», «Какие ножки😻😭💔», «Красавица💋», «Она говорит: Билик Билайн к стеночке», «Иди к двери 🚪 белой стеночки», «Иди к двери 🚪 белой стеночке».

До этого звезда представила яркое фото с модного вечера, на котором зажигала. При этом артистка позировала в тонком наряде с пышными рукавами, подчеркнувшим ее фигуру.

Во время небольшого ролика, представленного в разделе Стори, звезда показала, как стоит за кулисами рядом со сценой и переговаривается с коллегами. Артистка выглядит бодро и довольно ярко - макияж звезды выгодно подчеркнул ее пухлые губы и высокие скулы.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.