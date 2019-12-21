Известная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила сеть снимком с подросшей дочерью

Как сообщает Politeka, снимок певица опубликовала в Instagram.

Так, на опубликованном снимке обе девушки позируют в черном наряде и одинаковых шляпах. При этом, единственным различием является то, что у Лободы светлые волосы, накрашенные губи и черные очки.

Как можно заметить, Лобода с дочкой похожи «как две капли воды». Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о схожести дочери с мамой. Снимки певица опубликовала в Stories.

На другом снимке девочка позирует вместе с бабушкой.

Как сообщалось ранее, певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

В этот раз звезда представила в разделе Стори яркое видео с концерта, на котором зажигала. При этом артистка позировала в тонком черном комбинезоне из блесток, подчеркнувшим ее фигуру. Под верхней накидкой – красным жакетом звезды видна ее точеная талия, а также и то, что она позирует без белья из-за столь смелого наряда. Вырез у комбинезона действительно пикантный из-за незаметных бретелей, на которых держится верхняя его часть, создавая вид, будто он вот-вот упадет.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.