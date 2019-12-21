Відома українська співачка Гайтана поділилася новими фото з пишною зачіскою

На фото виконавиця стоїть біля стійки мікрофона і закрила очі. Навколо конфетті, а Гайтана демонструє свою ідеальну фігуру у вечірній сукні. Про це повідомляє Politeka.

"Відчуйте свято", - написала виконавиця.

Фото встигло зібрати більше сотні лайків за годину. Коментарі фанати написати не встигли.

Раніше ми повідомляли, що Гайтана ледве втримала свою гордість в жаркому образі.

Артистка в цей раз одягла одяг з великим вирізом. Волосся Гайтана зафіксувала пов'язкою. Співачка не стала дивитися в камеру, а зробила обличчя в профіль. Видно, що знаменитість щаслива в даний момент.

Фанати встигли поставити більше сотні лайків на фото. Коментарів під публікацією на цей раз ще не зібралося.

Повідомлялося, що соковита Гайтана засвітила зайве в глибокому розрізі.

цього разу співачка опублікувала знімок, де приміряла на себе чорне плаття з глибоким розрізом на нозі до пояса.

"Чорний колір може бути святковим ?;)", - Гайтана написала під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів до знімку:

"Звичайно може", "Думаю, плаття чорного кольору швидше вечірній, ніж святковий", "Ви красуня".

До цього ми писали, що Гайтана блиснула ідеальним тілом в чорному боді, пікантні кадри.

Українська співачка Гайтана співачка опублікувала новий знімок в мережі.

Гайтана останнім часом стала все більше публікувати відверті знімки в мережі, зокрема з прогулянок і спортзалу, а також студійні кадри

На новій фотографії Гайтана сидить в темному боді, піджаку білого кольору, а також колготки або панчохи в мікро-сіточку. Артистка сперлася об цегляну стіну і підняла руки на рівні грудей.

На фото можна помітити, що співачка в хорошій фізичній формі. Фанати помітили підкачані гроші, а також природне чарівність співачки.

Нагадаємо, Гайтана показала соковиті форми прямо в польоті

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