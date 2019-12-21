Відома українська співачка Гайтана поділилася новими фото з пишною зачіскою
На фото виконавиця стоїть біля стійки мікрофона і закрила очі. Навколо конфетті, а Гайтана демонструє свою ідеальну фігуру у вечірній сукні. Про це повідомляє Politeka.
"Відчуйте свято", - написала виконавиця.
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Фото встигло зібрати більше сотні лайків за годину. Коментарі фанати написати не встигли.
Раніше ми повідомляли, що Гайтана ледве втримала свою гордість в жаркому образі.
Артистка в цей раз одягла одяг з великим вирізом. Волосся Гайтана зафіксувала пов'язкою. Співачка не стала дивитися в камеру, а зробила обличчя в профіль. Видно, що знаменитість щаслива в даний момент.
Фанати встигли поставити більше сотні лайків на фото. Коментарів під публікацією на цей раз ще не зібралося.
Повідомлялося, що соковита Гайтана засвітила зайве в глибокому розрізі.
цього разу співачка опублікувала знімок, де приміряла на себе чорне плаття з глибоким розрізом на нозі до пояса.
"Чорний колір може бути святковим ?;)", - Гайтана написала під фото.
Фанати встигли залишити кілька коментарів до знімку:
"Звичайно може", "Думаю, плаття чорного кольору швидше вечірній, ніж святковий", "Ви красуня".
До цього ми писали, що Гайтана блиснула ідеальним тілом в чорному боді, пікантні кадри.
Українська співачка Гайтана співачка опублікувала новий знімок в мережі.
Гайтана останнім часом стала все більше публікувати відверті знімки в мережі, зокрема з прогулянок і спортзалу, а також студійні кадри
На новій фотографії Гайтана сидить в темному боді, піджаку білого кольору, а також колготки або панчохи в мікро-сіточку. Артистка сперлася об цегляну стіну і підняла руки на рівні грудей.
На фото можна помітити, що співачка в хорошій фізичній формі. Фанати помітили підкачані гроші, а також природне чарівність співачки.
Нагадаємо, Гайтана показала соковиті форми прямо в польоті
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