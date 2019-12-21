На концерті Вєрки Сердючки в Голландії, очевидно, було «жарко»

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

Так на нових опублікованих професійних кадрах в центрі подій, зрозуміло, зірка. Вєрка Сердючка запалила в компанії свого шоу-балету на концерті в світовій столиці «приємних розваг», місці, де чудово живеться майже всім представникам сексуальних меншин – феєричному Амстердамі.

Концерт артиста Андрія Данилка, схоже, пройшов на ура, зал був переповнений, Вєрка Сердючка виконала свої хіти під оплески тисяч шанувальників:

«Thank you Amsterdam! @songfestivalfeest Photos by @nathanreinds @ferdydammanphotography», - підписав артист опубліковані кадри з концерту.

Шанувальники, всі як один пишуть всякі приємності на адресу Данилка і наполягають на тому, що він великий артист і вся його слава – заслужена:

«Обожнюю 🔥🔥🔥😍😘😍😘😍😘😘😍💋💖💋💋»

«Круто🔥»

«Вау!»

«Любов❤»

«Ми так раді за вас – така армія шанувальників по всьому світу!»

Нагадаємо також, Андрій Данилко вперше за тривалий час записав нову пісню.

На Youtube з'явився запис нової пісні артиста під назвою «Make It Rain Champagne».

Після тривалого творчої та авторської перерви – практично 6 років – танцювальний трек був явлений публіці. Публіка виявилася вдячною, і вже через добу після публікації, шанувальники буквально обсипали виконавця компліментами:

«Шикарний хіт, що одразу тягне підспівати та покружляти! Сподіваюся побачити багатий кліп з голими самцями під бризками шампані!!!!! Люблю-обнімаю, спасибі за настрій))))»

«абсолютно новий рівень, браво!!»

«Чітка пісня)»

«Легенда повернулася!»

«Господи, як я цього чекала😍😍😍»

Як відомо, прем'єра поза мережею відбулася раніше - Вєрка Сердючка представила пісню під час «Вечора прем'єр з Катериною Осадчою». Вже тоді публіка вибухнула в захваті і двічі під час концерту кликала Данилка та його команду з виходом на біс.

Нагадаємо також, зоряні учасниці НеАнгелів показалися в компанії Андрія Данилка.

На фото дами постали, як це часто в них буває, всі в блискітках – відверті та яскраві фото в сценічних костюмах припали до смаку багатьом шанувальникам знаменитостей. Зокрема, на жінках були декоровані стразами бра і накидки зі шлейфами.

На фото також був присутній «скромний», цього разу, популярний український артист Андрій Данилко, більш відомий публіці як Вєрка Сердючка. Артист був увесь у темному одязі і кепці.

Знаменитості трималися на знімках за руки, обнімалися і посміхалися. Фото зроблено під час чергового ефіру Х-Фактора, який відбувся напередодні.

Нагадаємо, новий хіт Вєрки Сердючки злили в мережу, встояти неможливо: "Ти що, його вкрала?"

Як повідомляла Politeka, Данилко разом з мамою Сердючки приголомшили новим фото: «Стоять, як засватані…»

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