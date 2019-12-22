Модель з'явилася в провокуючій позі і місцями - без білизни

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Артиска взяла участь у черговій фотозйомці для відомого бренду. На свіжих опублікованих знаменитістю кадрах, вона всіляко красується перед камерами, поправляє макіяж і веде бесіди із людьми на майданчику.

Топ-модель з'явилася цього разу у дещо ретро образі - а-ля 70-ті: пишна уладка, лілові тіні, відкриті плечі, білий велюр... Так на одному з фото, артистка засвітила свої груди - в кофті на гудзиках кілька з них були розстебнуті і через відкриті ділянки виднілися принади манекенниці.

Публіка в мережі Беллу обожнює:

"Неймовірна"

"Круті кадри"

"Кішечка, не можу намилуватися"

"Вогонь"

"Красуня"

Нагадаємо також, успішна модель не соромиться показати себе у всій красі - часто її особисті фотознімки мають пікантний характер, місцями - виглядає навіть вульгарно.

Нещодавно дівчина показала, як відпочиває. Очевидно, одягненою не так комфортно лежати на траві, тому зоряна красуня роздяглася у прямому сенсі слів "до трусів", а свої груди артистка лише злегка прикрила краєм сорочки.

Дівчина прийняла провокуючу позу, лежала вона в стильному сонцезахисті, і частково - у білій білизні.

Шанувальники просто оніміли, спершу, від того, що побачили, тепер же - традиційно засипають дівчину компліментами.

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