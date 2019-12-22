Модель показалась в провоцирующей позе и местами - без белья
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.
Артиска приняла участие в очередной фотосъемке для известного брэнда. На свежих опубликованных знаменитостью кадрах, она всячески красуется перед камерами, поправляет макияж и ведет беседы с людьми на площадке.
Топ-модель предстала на этот раз в несколько ретро образе - а-ля 70-е: пышная уладка, лиловые тени, открытые плечи, белый велюр... Так на одном из фото, артистка засветила свою грудь - в кофте на пуговицах несколько из них были расстегнуты и через открытые участки виднелись прелести манекенщицы.
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"Огонь"
"Красотка"
Напомним также, успешная модель не стесняется показать себя во всей красе - часто ее личные фотоснимки носят пикантный характер, местами - смотрится даже вульгарно.
Недавно девушка показала, как отдыхает. Очевидно, одетой не так комфортно лежать на траве, посему звездная красавица разделась в прямом смысле слов "до трусов", а свою грудь артистка лишь слегка прикрыла краем рубашки.
Девушка приняла провоцирующую позу, лежала она в стильной солнцезащите, и частично - в белом белье.
Поклонники просто онемели, сперва, от того, что увидели, теперь же - традиционно засыпают девушку комплиментами.
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