"Навіть не знаю, що було спекотніше"

Ведуча шоу «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічева полонила шанувальників новим стильним образом

Знаменита українська модель любить ділитися зі своїми шанувальниками новими знімками. Як повідомляє Politeka, на цей раз вона поділилася зі своїми підписниками кадром, зробленим під час зйомок шоу в Туреччині.

На ньому Костромічева позує в хаммамі – турецькій громадській лазні. Модель сидить на білій мармуровій підлозі в короткому чорному вбранні, яке повністю оголює її довгі стрункі ноги. На плечі Алли накинута напівпрозора чорна кофта. Образ моделі доповнюють масивні золоті сережки.

«Як вам наше хаммамське випробування? Там завжди підтримується температура вище 40 градусів, навіть в 5 ранку, коли ми почали зйомку, так що довелося попотіти )) загалом, навіть не знаю, що було спекотніше: парилка, саме випробування або наші образи», - написала Костромічева у підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали обсипати модель компліментами.

«Ну богиня ж просто! Як таку не любити?», «Ваші образи найспекотніші були на цьому випробуванні», «Все разом гримуча суміш», «Де закінчуються Ваші ноги?», «Вау, вид цих ніг може звести з розуму», «У мене б зупинилося сердечко», - пишуть люди.

Нагадаємо, нещодавно Костромічева продемонструвала шикарну фігуру, розпустивши волосся. Дівчина позувала в макіяжі з акцентом на червоні губи.

Варто відзначити, що фото були зроблені на пляжі на білосніжному піску.

"Поки дівчата позували в шубах, я позувала без )) ось така рассветно-закатная ситуація. Благо гроза всіх туристів розлякала...", - написала Костромічева.

Також ми писали про те, що Костромічева поділилася знімком, на якому вона в короткій зеленій топі і червоним брюках склала губи для поцілунку з топ-моделлю Сонею Плакидюк.

За дівчатами відкривається гарний вид з гір.

"А у нас з Сонькою трапилася любов! Ці польоти на повітряних кулях такі романтичні...", - написала зірка.

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" засвітила ідеальне тіло в гарячій позі.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Топ-модель по-українськи" змусила червоніти гарячими формами.

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