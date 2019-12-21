Відомий український виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів інтимні подробиці сімейного життя

Як повідомляє Politeka, про це він заявив в рамках програми Маші Єфросиніної «Екзамен».

Так, було цікаве питання щодо того, як Дантес зустрічає дружину з гастролей і чи намагається він її спокусити.

«Ніяк. По-перше, не треба її чіпати. Вона ж людина. Інакше це буде зґвалтування якесь. Ти ж відчуваєш по стану, чи готова вона зараз тобі відповідати. Якщо ти бачиш якийсь швидкоплинний дискомфорт, то не треба продовжувати. Потрібно прислухатися до партнера», - зазначив він.

Дантес стверджує, що «Моє бажання не повинно бути вище її втоми. Хіба що ти можеш зробити їй приємно і теж отримати від цього задоволення, так можна, і не факт, що треба продовжувати».

При цьому, підкреслив співак, коли Дорофєєва відпочила, то пара не проти пограти в рольові ігри і експериментувати в ліжку.

«Я весь час її зваблюю. Це вічна гра. Це ж класно, коли ти починаєш грати в те, що вона недоторка. А потім ти починаєш сміятися з цього. Це найкайфовіше», - уточнив він.

До цього ми писали, що солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі . Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, а не в милому і скромному.

цього разу зірка похвалилася перед шанувальниками на своїй сторінці в Instagram пікантним кадром. На представленому фото артистка була полураздета і здивувала відсутністю нормальної Так, Надя позувала в чорному напівпрозорому платті, засвітивши чорну білизну і соковиту "п'яту точку". Відзначимо, що в руках Дорофєєва тримала знімок свого колеги по сцені Позитиву (справжнє ім'я Олексій Завгородній).

Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені

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