Популярна телеведуча і артистка Анфіса Чехова показала розкішні форми в одному купальнику

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Як відомо, днями вона святкувала свій день народження, у зв'язку з чим, вона опублікувала знімок в одній білизні під час відпочинку за кордоном.

«Дорога Анфіса Чехова! З днем народження! Ти – ураган! Любові та процвітання у всіх сферах життя», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самому знімку Чехова позує в одному купальнику, виставивши напоказ ідеальне тіло. Однак шанувальники провідної не змогли висловити свою думку про вбранні кумира, оскільки знімок дівчина опублікувала в Stories.

Як повідомлялося раніше, 42-річна російська ведуча Анфіса Чехова вразила зовнішнім виглядом на відпочинку в одній з арабських країн.

Зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом, створеному з різних шматочків відзнятого матеріалу відпочинку в Омані. Анфіса показала себе такою, яка вона є насправді, причому не завжди з макіяжем (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Оманську пригоди... 🐫 🐪 10 фактів про Омані, які ви хотіли знати і не боялися запитати", - написала в соцмережі Чехова.

За її словами, Оман значиться другий з безпеки країною в світі. На першому місці стоїть Фінляндія.

"Оманську чоловіки сильно відрізняються від арабських чоловіків з ОАЕ, і Єгипту. Вони не зарозумілі і не задирають ніс, як дубайські чоловіки, не нахабні і не чіпляються, як єгипетські. Вони скромні, ввічливі, доброзичливі і дуже добре виховані", - додала Чехова у своєму пості.

Ведуча зізналася, що закохалася в цю східну країну.

"В Оман, просто неможливо не закохатися! Це було одне з кращих Подорожей в моєму житті!", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд