ЗМІ в Росії розв'язали скандал між примадонною російської естради Аллою Пугачовою та українською співачкою Софією Ротару
Так, стало відомо, що Примадонна російської естради Алла Пугачова у цьому році не буде виступати в ефірі "Блакитного вогника", а її почесне місце займе українська співачка Софія Ротару.
У статті для "Вільної преси" журналіст Віталій Коріков зазначив, що між зірками з радянських часів триває протистояння. На цей раз перемогла Ротару.
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"Інтрига останніх днів – це зйомка української співачки в телепередачі "Голубий вогник", на якому Ротару виконала дві свої нові пісні. У свою чергу, за словами директора примадонни Олени Чупраковой, Алла Борисівна відмовилася брати участь в зйомках", – стверджує журналіст на сторінках видання.
Він пов'язує відсутність Пугачової на заході зі скандалом, який стався два роки тому. Тоді гендиректору "Першого каналу" Костянтину Ернсту надійшла петиція про те, що "Блакитний вогник" неможливо більше дивитися.
Чутки про багаторічне протистояння між легендарними артистками ходять досить давно. Публіка протягом десятиліть вважає їх конкурентками. Пугачовій і Ротару це все так набридло, що в одному з ефірів вони несподівано для всіх обнялися й поцілувалися, нібито на знак примирення.
"Хоча, напевно, цей дипломатичний пасаж навряд чи про що-небудь говорить – скоріше за все, це б лише яскравий жест "на публіку", – написав Корюков.
Також раніше повідомлялося, що багато років тому режисер почав зйомки фільму "Рецитал", в якому планував зняти примадонну. Проте в перший же день на майданчику стався скандал - Пугачова посварилася з другим режисером. Тоді ще молода зірка розірвала пальто на літній жінці.
Після цього група відмовилася працювати з Аллою Борисівною. Тоді директор "Мосфільму" вирішив поміняти актрису, пригрозивши Стефановичу, що він "залишиться на вулиці", якщо фільму не буде.
Після цього Стефанович разом зі сценаристом Бородянським поїхав до Ялти, з метою умовити зніматися Софію Ротару. Остання відмовилася, адже боялася чуток про те, що вона "підсиділа" Пугачову.
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