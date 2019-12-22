ЗМІ в Росії розв'язали скандал між примадонною російської естради Аллою Пугачовою та українською співачкою Софією Ротару

Так, стало відомо, що Примадонна російської естради Алла Пугачова у цьому році не буде виступати в ефірі "Блакитного вогника", а її почесне місце займе українська співачка Софія Ротару.

У статті для "Вільної преси" журналіст Віталій Коріков зазначив, що між зірками з радянських часів триває протистояння. На цей раз перемогла Ротару.

"Інтрига останніх днів – це зйомка української співачки в телепередачі "Голубий вогник", на якому Ротару виконала дві свої нові пісні. У свою чергу, за словами директора примадонни Олени Чупраковой, Алла Борисівна відмовилася брати участь в зйомках", – стверджує журналіст на сторінках видання.