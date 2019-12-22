Відома російська актриса Христина Асмус показалася в новому пікантному вбранні і нарвалася на критику

Як повідомляє Politeka, знімок вона опублікувала в Instagram.

Так, актриса позує в елегантному вбранні в квадратик, грайливо заглядаючи в камеру. При цьому дівчина розповіла про вихід режисерській версії скандального фільму «Текст», з-за якого вона опинилася в центрі цього скандалу.

Однак шанувальники дівчата звернули увагу на надмірну худорлявість кумира, про що говорять коментарі під постом.

«Христина, вистачить худнути!», «капець як схудли», «боже, що це. Чому така худа?», «Здалося», «Схудла Крісті», «Гарний худнути, Христина! Ти і так прекрасна!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, незважаючи на непростий і благо для артистки Христини Асмус, не такий уже й тривалий період "цькування" в мережі, вона зуміла оговтатися і потроху оговтується після всього цього галасу.

Але безслідно переживання знаменитості не пройшли - Христина, як ми писали раніше, помітно схудла. У слід за нею, став стрункішим і її знаменитий чоловік Гарік Харламов.

Так на прем'єрі свого фільму "Едуард Суворий" з'явився у вельми несподіваному вигляді, якщо точніше - комік помітно схуд і з колишніми своїми обсягами зараз взагалі не зрівняється. На новому фото дружини гумориста і вона, і він позують в бадьорому настрої, дівчина посміхається. На актрисі темні ботфорти і костюм, низ якого досить короткий, Гарік також був у піджаку, і джинсах.

На фото чітко видно, що "пивний" живіт гумориста безслідно зник, він дійсно схуд і став виглядати краще колишнього.

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