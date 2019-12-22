Відома російська актриса Христина Асмус показалася в новому пікантному вбранні і нарвалася на критику
Як повідомляє Politeka, знімок вона опублікувала в Instagram.
Так, актриса позує в елегантному вбранні в квадратик, грайливо заглядаючи в камеру. При цьому дівчина розповіла про вихід режисерській версії скандального фільму «Текст», з-за якого вона опинилася в центрі цього скандалу.
Однак шанувальники дівчата звернули увагу на надмірну худорлявість кумира, про що говорять коментарі під постом.
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«Христина, вистачить худнути!», «капець як схудли», «боже, що це. Чому така худа?», «Здалося», «Схудла Крісті», «Гарний худнути, Христина! Ти і так прекрасна!», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, незважаючи на непростий і благо для артистки Христини Асмус, не такий уже й тривалий період "цькування" в мережі, вона зуміла оговтатися і потроху оговтується після всього цього галасу.
Але безслідно переживання знаменитості не пройшли - Христина, як ми писали раніше, помітно схудла. У слід за нею, став стрункішим і її знаменитий чоловік Гарік Харламов.
Так на прем'єрі свого фільму "Едуард Суворий" з'явився у вельми несподіваному вигляді, якщо точніше - комік помітно схуд і з колишніми своїми обсягами зараз взагалі не зрівняється. На новому фото дружини гумориста і вона, і він позують в бадьорому настрої, дівчина посміхається. На актрисі темні ботфорти і костюм, низ якого досить короткий, Гарік також був у піджаку, і джинсах.
На фото чітко видно, що "пивний" живіт гумориста безслідно зник, він дійсно схуд і став виглядати краще колишнього.
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