Популярна українська виконавиця Оля Полякова вирішила показати ідеальне тіло просто на вулиці

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

«Жрешь ночами? Тоді будь готова відпрацьовувати», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Полякова позує на стадіоні, виставивши напоказ ідеальний прес. Після цього співачка починає робити вправа для преса. Однак українці не змогли відреагувати на вбрання кумира, оскільки кадри Полякова опублікувала в Stories.

До цього Полякова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram видеонарезкой, в якій зізналася, що їй подобається займатися ночами (щоб подивитися відео, скролльте вниз). У кадрах ми бачимо, як співачка прокидається, йде на кухную в теплому домашньому халаті і відкриває холодильник. Звідти зірка дістає велику палицю ковбаси, яку "по приколу" ніби повністю заковтує. Нестандартний підхід показати "нічний жор" зібрав безліч коментарів та лайків.

"Дівчата і хлопчики)! Знімайте смішні відео нічного жора 🍔 і виставляйте з хэштегами #НочнаяЖрица кращі отримають призи та квитки на концерт!", - підписала ролик Полякова.

Шанувальники за кілька годин поставили понад 80 000 сердечок цьому смішному ролику. Деякі вловили в кадрах більш інтимні речі, ніж просто нічний похід на кухню.

"Так після такого важко зробити що-небудь смішніше((("

"Тобі таке не личить, краще #королеваночи 😍"

"Оля ві бездоганні👌🔥"

"Ого жор,напевно у чоловіків не тільки жор на розумі😂"

"Нічний жор це не смішно!!!! А дуже сумно.... я жру і плачу яка я слабка і не можу потерпіти до ранку щоб не жерти....."

"Обожнюю ваше почуття гумору!!! 😘"

"Палка ковбаси мене вбила😂"

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.