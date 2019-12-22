Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила показать идеальное тело просто на улице

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

«Жрешь по ночам? Тогда будь готова отрабатывать», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Полякова позирует на стадионе, выставив напоказ идеальный пресс. После этого певица начинает делать упражнение для пресса. Однако украинцы не смогли отреагировать на наряд кумира, поскольку кадры Полякова опубликовала в Stories.

До этого Полякова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, в которой призналась, чем ей нравится заниматься ночами (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадрах мы видим, как певица просыпается, идет на кухную в домашнем теплом халате и открывает холодильник. Оттуда звезда достает большую палку колбасы, которую "по приколу" будто бы полностью заглатывает. Нестандартный подход показать "ночной жор" собрал уйму комментариев и лайков.

"Девчонки и мальчики)! Снимайте смешные видео ночного жора 🍔 и выставляйте с хэштегами #НочнаяЖрица лучшие получат призы и билеты на концерт!", - подписала ролик Полякова.

Поклонники за несколько часов поставили более 80 000 сердечек этому смешному ролику. Некоторые уловили в кадрах более интимные вещи, чем просто ночной поход на кухню.

"Да после такого трудно сделать что-либо смешнее((("

"Тобі таке не личить, краще #королеваночи 😍"

"Оля ви бездоганні👌🔥"

"Ого жор,наверное у мужчин не только жор на уме😂"

"Ночной жор это не смешно!!!! А очень грустно.... я жру и плачу какая я слабая и не могу потерпеть до утра чтоб не жрать....."

"Обожаю ваше чувство юмора!!! 😘"

"Палка колбасы меня убила😂"

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.