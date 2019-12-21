"Ну кто тебя создал такую?"

Украинская певица Оля Полякова отличается изумительным чувством юмора. Звезда любит эпатировать публику

Как передает Politeka.net, Полякова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, в которой призналась, чем ей нравится заниматься ночами (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадрах мы видим, как певица просыпается, идет на кухную в домашнем теплом халате и открывает холодильник. Оттуда звезда достает большую палку колбасы, которую "по приколу" будто бы полностью заглатывает. Нестандартный подход показать "ночной жор" собрал уйму комментариев и лайков.

"Девчонки и мальчики)! Снимайте смешные видео ночного жора 🍔 и выставляйте с хэштегами #НочнаяЖрица лучшие получат призы и билеты на концерт!", - подписала ролик Полякова.

Поклонники за несколько часов поставили более 80 000 сердечек этому смешному ролику. Некоторые уловили в кадрах более интимные вещи, чем просто ночной поход на кухню.

"Да после такого трудно сделать что-либо смешнее((("

"Тобі таке не личить, краще #королеваночи 😍"

"Оля ви бездоганні👌🔥"

"Ого жор,наверное у мужчин не только жор на уме😂"

"Ночной жор это не смешно!!!! А очень грустно.... я жру и плачу какая я слабая и не могу потерпеть до утра чтоб не жрать....."

"Обожаю ваше чувство юмора!!! 😘"

"Палка колбасы меня убила😂"

"🔥 Хоч хтось мені присвятив пісню, дякую ОЛІЧКА 😂😂😂"

"Даааа, с колбаской сексуально получилось.💖"

"Ну кто тебя создал такую ?😂👏👏👏,реклама колбасы просто глобального масштаба!!!(покупайте колбасу ! Ешь и днём и ночью!)"

Ранее мы сообщали, Полякова ошеломила своим нарядом, когда появилась на сцене "в сеточке". Так, артистка предстала в блестящем боди бирюзового цвета, колготках в сеточку и серебристых сапожках. А довершением стали необычный пояс-цепь на талии и оригинальная корона. Голова кружится от такого яркого образа.

«Господи, вот это вид!», «Божественная красота», «Оля – ты шикарная», «Очень красивая», «красотка», «вот это настоящая королева!», - комментировали фанаты певицы в соцсети.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.