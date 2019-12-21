Украинская певица Оля Полякова отличается изумительным чувством юмора. Звезда любит эпатировать публику
Как передает Politeka.net, Полякова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезкой, в которой призналась, чем ей нравится заниматься ночами (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадрах мы видим, как певица просыпается, идет на кухную в домашнем теплом халате и открывает холодильник. Оттуда звезда достает большую палку колбасы, которую "по приколу" будто бы полностью заглатывает. Нестандартный подход показать "ночной жор" собрал уйму комментариев и лайков.
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"Девчонки и мальчики)! Снимайте смешные видео ночного жора 🍔 и выставляйте с хэштегами #НочнаяЖрица лучшие получат призы и билеты на концерт!", - подписала ролик Полякова.
Поклонники за несколько часов поставили более 80 000 сердечек этому смешному ролику. Некоторые уловили в кадрах более интимные вещи, чем просто ночной поход на кухню.
"Да после такого трудно сделать что-либо смешнее((("
"Тобі таке не личить, краще #королеваночи 😍"
"Оля ви бездоганні👌🔥"
"Ого жор,наверное у мужчин не только жор на уме😂"
"Ночной жор это не смешно!!!! А очень грустно.... я жру и плачу какая я слабая и не могу потерпеть до утра чтоб не жрать....."
"Обожаю ваше чувство юмора!!! 😘"
"Палка колбасы меня убила😂"
"🔥 Хоч хтось мені присвятив пісню, дякую ОЛІЧКА 😂😂😂"
"Даааа, с колбаской сексуально получилось.💖"
"Ну кто тебя создал такую ?😂👏👏👏,реклама колбасы просто глобального масштаба!!!(покупайте колбасу ! Ешь и днём и ночью!)"
Ранее мы сообщали, Полякова ошеломила своим нарядом, когда появилась на сцене "в сеточке". Так, артистка предстала в блестящем боди бирюзового цвета, колготках в сеточку и серебристых сапожках. А довершением стали необычный пояс-цепь на талии и оригинальная корона. Голова кружится от такого яркого образа.
«Господи, вот это вид!», «Божественная красота», «Оля – ты шикарная», «Очень красивая», «красотка», «вот это настоящая королева!», - комментировали фанаты певицы в соцсети.
Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.
Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.
Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.