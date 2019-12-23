Відомий російський продюсер Олександр Цекало викупив прізвище у колишньої дружини Вікторії Галушки, яка є сестрою Віри Брежнєвої

Про це пише «СтарХіт»

Зовсім недавно колишня дружина Олександра Цекало, Вікторія оприлюднила знімок, зроблений недалеко від РАГСу в компанії невідомого чоловіка.

Повідомляється, що продюсер змусив екс-дружину змінити прізвище в паспортних даних, так як після шлюбу вона не хотіла розлучатися зі зоряної прізвищем.

За словами друзів Цекало, Олександр хоче, щоб його нова кохана - Дарина Ервін взяла його прізвище, але вона відмовлялася і пояснювала це тим, що одна Цекало досі існує, адже екс-дружина Вікторія не змінила паспортні дані після розлучення.

Наголошується, що продюсеру довелося заплатити колишній дружині, щоб вона з'їздила на батьківщину в Україну і офіційно повернула собі дівоче прізвище.

Як з'ясувалося, Цекало навіть найняв адвокатів, які проконтролювали процес, а на фото біля Рагсу виявився один з юристів.

Раніше ми писали, колишній чоловік скандальної російської артистки Лоліти Мілявської Олександр Цекало насолоджується відпочинком на Багамських островах з 28-річною Дариною Ервін

Подружжя влаштували собі морську прогулянку на яхті. Художниця відтворила міні-вояж на відео. На ньому Ервін з'явилася в яскравому купальнику, а її коханий без майки.

Заради пікантного кадру для "Инстаграма" Дарина облизала чоловіка. 58-річний Олександр Цекало не приховував своїх емоцій – він буквально розтанув від щастя.

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

Як повідомляла Politeka, у сім'ї Віри Брежнєвої розлучення: «чутки про нову кохану підтвердилися».

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