Скандального російського співака Миколу Баскова фотографи впіймали в досить яскравій компанії
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співака. Так на кількох нових опублікованих ним кадрах, артист красується з Філіпом Кіркоровим і в компанії яскравих фігуристих дам в пишних вечірніх нарядах.
Як виявилося, напередодні російські артисти виступали в Ташкенті, поряд з ними місцеві зірки - всі четверо артисти виглядали дуже ефектно, як дві пари, що вийшли виступати на великій сцені.
На інших опублікованих кадрах з зйомок "блакитного вогника" Басков засвітився в обіймах відомої росіянки-коміка Олени Воробей - разом вони робили пародію на весілля Ксенії Собчак, що відбулося в 2019 році .
Шанувальників артиста майбутня пародія вже розсмішила, мовляв, ну і страшненька ж наречена була.
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«Я обожнюю живі квіти, вони завжди доставляю естетичну насолоду і додають свій неповторний шарм в інтер'єр ,створюють затишок і наповнюють весняним ароматом будинок», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно буквально царські хороми, на тлі яких красуються квіти. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.
«Дорохо бохато», «Царські полаты пан однак», «що це за музей», «Це в якомусь палаці!», «Про боже, яку ви собі красу наспівав», «Царські хороми», - пишуть вони.
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