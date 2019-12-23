Скандального російського співака Миколу Баскова фотографи впіймали в досить яскравій компанії

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співака. Так на кількох нових опублікованих ним кадрах, артист красується з Філіпом Кіркоровим і в компанії яскравих фігуристих дам в пишних вечірніх нарядах.

Як виявилося, напередодні російські артисти виступали в Ташкенті, поряд з ними місцеві зірки - всі четверо артисти виглядали дуже ефектно, як дві пари, що вийшли виступати на великій сцені.

На інших опублікованих кадрах з зйомок "блакитного вогника" Басков засвітився в обіймах відомої росіянки-коміка Олени Воробей - разом вони робили пародію на весілля Ксенії Собчак, що відбулося в 2019 році .

Шанувальників артиста майбутня пародія вже розсмішила, мовляв, ну і страшненька ж наречена була.

До цього Баскова піднімали на сміх за те, що він похвалився "музеєм" замість будинку. Знімок співак опублікував в Instagram.

«Я обожнюю живі квіти, вони завжди доставляю естетичну насолоду і додають свій неповторний шарм в інтер'єр ,створюють затишок і наповнюють весняним ароматом будинок», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно буквально царські хороми, на тлі яких красуються квіти. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Дорохо бохато», «Царські полаты пан однак», «що це за музей», «Це в якомусь палаці!», «Про боже, яку ви собі красу наспівав», «Царські хороми», - пишуть вони.

Нагадаємо, Басков випустив свого "тигра" з штанів прямо на сцені

А ще Politeka писала, що Ані Лорак вивалила все своє «добро» в глибокому декольте

Також Politeka повідомляла, що "коханець" Лорак показав відверті кадри з донькою