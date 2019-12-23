Скандального российского певца Николая Баскова фотографы подловили в весьма яркой компании

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певца. Так на нескольких новых опубликованных им кадрах, артист красуется с Филиппом Киркоровым и в компании ярких фигуристых дам в пышных вечерних нарядах.

Как оказалось, накануне российские артисты выступали в Ташкенте, рядом с ними местные звезды - все четверо артисты смотрелись очень эффектно, как две пары, вышедшие в свет или выступать на большой сцене.

На других опубликованных кадрах со съемок "голубого огонька" Басков засветился в объятиях известной россиянки-комика Елены Воробей - вместе они делали пародию на состоявшуюся в 2019 году свадьбу Ксении Собчак.

Поклонников артиста предстоящая пародия уже рассмешила, дескать, ну и страшненькая же невеста была.

До этого Баскова поднимали на смех за то, что он похвастался "музеем" вместо дома. Снимок певец опубликовал в Instagram.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер ,создают уют и наполняют весенним ароматом дом», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно буквально царские хоромы, на фоне которых красуются цветы. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Дорохо бохато», «Царские полаты барин однако», «что это за музей», «Это в каком - то дворце!», «О боже, какую вы себе красоту напел», «Царские хоромы», - пишут они.

Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене

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