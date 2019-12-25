Артистка студії "Квартал 95" Еліна Мбані опублікувала свіжі фото в своєму Instagram

Актриса з'явилася з яскравим макіяжем жовто-оранжевого кольору, яким не можна намилуватися, пише Рoliteka.net. Еліну зняли крупним планом, тому не було видно, що на ній одягнене, виглядала лише частинка чорного вбрання.

Образ спекотної красуні завершували кільця і акуратна зачіска.

На фотографії Мбані закривала очі, даючи розглянути свій макіяж. Також під час позування артистка посміхалася і прочинила губи.

За дві години пост зірки "Кварталу 95" зібрав майже 200 лайків і парочку коментарів.

"Гарненька", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що деякий час тому Мбані показала, як вона красується біля дзеркала.

На типових селфи екзотична для українських просторів красуня-артистка виглядає чудово – її величезні очі буквально сяють, не останню роль в захоплених відгуках її фанатів зіграла майка на тоненьких бретельках. На артистці повсякденний одяг з невеликим горизонтальним декольте – виглядала стильно.

Фанати захоплювалися красою зірки.

Раніше ми писали, що Еліна Мбані виклала в мережу відео, де вона просто майстерно виконує трюки в танцювальній студії. Дівчина завжди підкреслює всі принади своєї спортивної фігури. Цей раз не став винятком.

Артистка красувалася в леопардових лосинах і чорному топі.

Вона вирішила сфотографуватися на пам'ять, зробивши відвертий знімок-селфи. Крім того, мережу просто підірвали запальні танці артистки.

Варто відзначити, що при виконанні танцю Еліна Мбані брала відверті пози, а коли фотографувалася і зовсім – розставила ноги.

Нагадаємо також, що зірка опублікувала відверте фото, на якому позує перед камерою в джинсах з високою посадкою і в мереживному ліфчику. Бюстгальтер красиво підкреслює принади зірки Кварталу.

Шанувальники прийшли в захват від такого відвертого знімка і обсипали Еліну Мбані компліментами в коментарях.

«Учасниця жіночого кварталу показала груди😱😂», «гаряче», — написали фанати.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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