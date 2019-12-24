Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Інстаграмі зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими фото з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів, повідомляє Politeka.
Наречена Баскова налякала зовнішнім виглядом, кадри "весілля" облетіли мережу: "ну і страшненька"
Полякова показала свою нову гордість, особисте фото: "Ось де справжній Х-Фактор!"
Волога Чехова ледве втримала розкішні форми в тісному купальнику: «ідеальний розмір»
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Кілька днів тому Анна представила на сторінці в Instagram серію кадрів в новому стилі. Так, MARUV показала себе з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі нічого іншого.
Тоді коментатори прийшли в бурхливий захват від змін зірки. За словами деяких користувачів мережі, вона навіть стала схожою на Мальвіну, інші - на Лілу з фільму "П'ятий елемент", а третє - на Смурфа.
Після Ганна вирішила підігріти інтерес до своєї персони і виставила в розділі Сторі серію відео, знятих під час тренування. Ганна показала чудеса пластики і майстерність акробатики. Тренуючись на нереально високих підборах, дівчина показала також і помітно схудлу фігуру в чорному обтягуючому костюмі, подчеркнувшем її форми.
Також раніше зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту.
Зазначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.
Під час дійсно відвертого виступу також видно, що багато хто з дівчат були без білизни, тонкі костюми вигідно при цьому підкреслили їх форми.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа