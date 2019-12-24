Відома українська модель Олена Омович порадувала шанувальників новими відвертими знімками

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина опублікувала в Instagram.

Так, опублікованому на знімках дівчина позує у відвертій сукні, виставивши напоказ ідеальне тіло. Крім сукні, дівчина також несе з собою шубу і елегантну сумочку.

Крім того, українська Кардашьян також опублікувала відверте фото головної своєї гордості. Однак шанувальники дівчата не змогли висловитися про вбранні кумира, оскільки кадри вона опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Альона Омович вирішила продемострировать свою фігуру в публічному місці, де повно дітей.

На нових опублікованих знімках знаменитість постала в обтягуючому вбранні – білому і за текстурою, відповідному до сезону вбранні, що дивно – зірка мережі велика любителька вийти в зиму в одних джинсових шортиках і шовкової майці під верхнім одягом.

Фотокартка є предметом демонстрації видатних форм так званої Insta-моделі – її груди, яка ймовірно, не є натуральною і більше походить навіть не на анатомічної форми імпланти, а більше на ідеальної форми коло, буквально випирає з-під білосніжного вбрання в облипку:

«1 або 2?😈

Як на мене, так обидва 😍

до Речі, я обожнюю кататися на ковзанах і роликах. Але після того, як зробила ніс і груди боюся впасти і всі похе*ить😂👋Хоча знаю, що при такому падінні навряд чи щось пошкодиться

Безшовний комбез як у Кайлі Дженнер від мого коханого...», - пише українка, відчайдушно прагне слави розкішну вірменки-американки Кім Кардашьян.

Крім того, видніється на фото і «апетитна» п'ята точка артистки, видно також її бездоганна тоненька талія, «ідеальне і модне» особа – пухкі губи, акуратний рівний носик ну і так далі «за списком».

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.