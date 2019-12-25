Відомий український виконавець і продюсер Олексій Потапенко вразив зовнішнім виглядом на тренуванні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Потапа.

Після того, як артист одружився на молодій красуні-співачці Насті Каменських і сам помітно "помолодшав і став кращим". На новому опублікованому ним фото зі спортзалу - це особливо помітно.

Артист вирішив показатися в спортзалі, він тренується з одним з зіркових українських тренерів - серед його "підопічних" і сама дружина Потапа Каменських.

Так Потапа на фото, просто "не впізнати" - виконавець настільки, як говорять про юнаків "змужнів", у випадку з батьком кількох дітей і вже не зовсім молодим артистом - правильніше, мабуть, сказати "омолодився і погарнішав".

Він на фото стоїть у спортивній формі і разом тренером демонструє мускулатуру.

Підписники артиста нахвалюють його, пишуть, що він "красень" і союз з Каменських "його змінив в кращу сторону"

Нагадаємо також, один з ефірів Х-Фактору був гарячим. Так Настя Каменських цього разу вирішила "помилуватися" зі своєю зірковою колегою Олею Поляковою.

На нових опублікованих Настею Каменських кадрах з так званих сторіз, артистки продемонстрували милий поцілунок прямо в губи. "Подія" сталася в ефірі Х-Фактор напередодні.

Обидві зірки одягалися чи то латексні, чи то в шкіряні червоного кольору сценічні яскраві костюми. Сидячи за суддівським столиком шоу, вони вирішили на камеру "поцілувати" один одного в губи.

Як повідомлялося раніше, дочка українського репера Олексій Потапенко (Потап), Наталія Горова поділилася історією від якої кров холоне в жилах. Дівчина розмістила в Instagram пост з фото, на якому вона постала в темній кофті з принтом. Наталія сумно дивиться в екран ноутбука.

В пості падчерка Потапа розповіла, що щодня отримує багато повідомлень, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні повідомлення. Наталя просто блокувала цих користувачів, але недавній випадок перейшов усі межі. Як виявилося, невідомі зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

"Ви що, думаєте це смішно жартувати про таке? Так ви малолітки, які створюють мільярд акаунтів, з яких можете писати таке! Ви не можете написати зі своїх сторінок особистих, я вже мовчу про те, щоб це все говорити в обличчя", - написала донька Потапа.

В кінці Наталія додала, що для неї сім'я - це найважливіше в житті.

"Якщо ви пишіть про таке моїй родині - значить ви ставитеся до своїх батьків. Дуже їм співчуваю, що вони виховали таке ДНО", - зазначила автор публікації.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських

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