Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко вразила вибором вбрання для виступу

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

«Навіть зараз дивлюся анонс і все стискається всередині. Не можу зібрати слова в речення», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах показано анонс програми з участю Кумейко. При цьому там є вставка, де дівчина виступає з Дашею Астаф'євою в надзвичайно відвертих вбраннях.

Уточнимо, що в самій програмі буде підніматися цілий ряд питань про особисте життя Кумейко, а також її важкому дитинстві.

Раніше відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня Nikita, а зараз DJ NANA, показала фото без одягу

Анастасія на знімку виявилася зовсім без одягу. Вона прикрила руками груди, а долоньки доклала до голови. Видно, що у Кумейко вологе тіло. Очі прикриті волоссям. Образ доповнено трояндою в роті.

"Анастасії, Насті, Настусі. Сьогодні наш день. День Ангела! Всіх Анастасій я вітаю, а всім іншим нагадую, що потрібно нас привітати і передати іншим, щоб вітали нас. Котики, ну ви зрозуміли", - написала дівчина під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Зі святом", "Гаряча", "Моя графиня Анастасія", "Сьогодні день Анни".

До цього ми розповідали, що Настя на цей раз здалася в латексному костюмі і кашкеті з козирком. Вона присіла на коліна і розсунула ноги. На фото можна помітити нижню білизну, яке Кумейко засвітила.

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