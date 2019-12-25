Шестирічна дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна здивувала усіх своїми гастрономічними уподобаннями

Російська співачка Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін знялися в новому випуску програми "А поговорити". Знімальна група побувала в заміському будинку зіркової пари.

Серед іншого в інтерв'ю взяли участь діти Максима та Алли Борисівни – близнюки Гаррі і Ліза, які розповіли, що їм найбільше подобається з їжі.

Виявилося, що дочка Галкіна і Пугачової найбільше любить червону ікру – досить вишукане блюдо. Причому вона споживає її вприкуску з гречаною кашею.

На відміну від розпещеною гастрономічними вишукуваннями сестри син Галкіна і Пугачової віддав перевагу на користь курячого шашлику і картоплі. Гаррі настільки любить це поєднання, що готовий їсти навіть на сніданок.

Сама ж Примадонна зізналася, що ще в дитинстві ласувала сосисками і їла хліб з маслом, без всяких надмірностей. Чоловік Алли Борисівни Максим Галкін пригадав, що в дитинстві любив мамині еклери.

Як повідомлялося раніше, Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, образився на негативний коментар під фото, який йому залишив один з фоловерів в соцмережі. Галкін, бачте, "принц", а хтось посмів дизлайкнуть. У своєму мікроблозі в Instagram комік поділився знімком, на якому з'явився в костюмі і білій сорочці на тлі розкішного інтер'єру, під стати палацам. Кадр так і пашить багатством і успіхом.

"Вчора повернувся додому, весь такий при параді, сфотался, але запізно було виставляти, а от сьогодні запив. А то скажете, що я тільки в треніках фотаюсь, а ось піди ж ти - принц 🤴🏻#самнасебяненарадуюсь", - підписав фото Галкін.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

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