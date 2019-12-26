Католики, серед яких британська королівська сім'я, відсвяткували Різдво

Традиційно члени королівської родини святкували Різдво у палаці Сандрингем у графстві Норфолк. Першим ділом вони відвідали ранкову святкову службу у церкві Святої Марії Магдалини.

У цьому році діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма , Джордж і Шарлотта, вперше були на дорослому різдвяному виході. Тому всю увага притягли саме вони.

На службі також був присутній принц Чарльз і сама королева Єлизавета, яка приїхала на автомобілі Bentley разом з дружиною Чарльза — герцогинею Корнуольською, Каміллою.

Чоловік королеви принц Філіп, герцог Единбурзький, два роки поспіль не приєднався до сімейства і залишився у Сандрингемському палаці. Відомо, що він тільки нещодавно виписався з лікарні.

Також на заході не було принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Обидва разом із сином поїхали зустрічати Різдво в Канаду з матір'ю Меган.

Нагадаємо, дивлячись на те, що Меган і Гаррі немає, Кейт Міддлтон вирішила скористатися їхньою відсутністю і зміцнити свої позиції.

Герцогиня Кембриджська планує ще сильніше зблизитися з королевою. Таку думку висловила королівський експерт Камілла Томіні.

Крім того, Міддлтон планувала привертати увагу з допомогою дітей і висунути вперед, що у неї вдалося.

Раніше повідомлялося, в Твіттері на сторінці благодійної організації Тһе queen's Commonwealth Trust, президентом і віце-президентом якої є герцоги Сасекські, з'явилася святкова листівка подружжя.

Фото миттєво рознесли по мережі - і не дивно, адже на головному місці в кадрі - маленький син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі. Так, малюк підповз до об'єктиву на четвереньках і мило закусив губу.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон виховують трьох дітей.

Пара проводить майже весь вільний час зі своїми чадами. Експерт Патті Вуд вивчив мову тіла герцогині Кембриджської.

За його словами, по рухах Міддлтон помітно - діти для неї в пріоритеті. Турботлива мати переживає за своїх дітей, і часто до них нахиляється.

Нагадаємо, Маркл і Мідлтон виявилися "близнючками".

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