Відомий український танцюрист Влад Яма відвідав Межигір'я

Разом зі своєю дружиною Влад відвідав колишню резиденцію Віктора Януковича, про це повідомляє Politeka.net.

Резиденція. екс-президента України Януковича нині стала місцем відпочинку людей, також там нерідко приїжджають фотографуватися і пофанится весільні процесії.

Ось і Влад Яма виклав спільне з дружиною фото з Межигір'я.

Підписники почали коментувати фото молодої красивої пари: "

Красиві і стильні👏👏👏👏👏👏👏🎁🎁🌺🌺🌺🌺🎁🎁🎁🎁", " З Наступаючим вас👍👍👍", " Красиво жити не заборониш!", "ОСЬ теж не так давно (пів року тому) звільнилася з рабтоки і жодного разу не хвилююся! а навпаки довольна_) стало дуже багато вільного часу... а зарплатку отримую, відповідаючи на опитування від великих 3арубужнЫх компаній... швидко разобрлась , там все легко і просто, все виконую з айфона! якщо що , то вся інф-ія на моїй старничке)".

Раніше ми повідомляли, що Влад Яма показав фото, на якому майже повністю видно обличчя 4-річного сина.

Відомий танцюрист, а також суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма рідко показує свого сина, якщо син і потрапляє на фото, він прикриває його обличчя різними "смайликами".

Але в день народження первістка Влад вирішив зробити виняток, і опублікував знімок, на якому можна розгледіти обличчя 4-річного Леона.

Але все ж Яма сховав очі сина стікером-окулярами.

Влад написав під знімком: "Наше щастя 4 роки! Не віриться і сльози на очах... Дякую Ліліана за нове життя".

"Ви знаєте, у нас настільки все добре, що нам і так багато хто заздрить. А якщо ми покажемо його, то заздрісників стане ще набагато більше", - так пояснив Влад те, що вони приховують з дружиною обличчя сина.