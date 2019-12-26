Известный украинский танцор Влад Яма посетил Межигорье

Вместе со своей супругой Влад посетил бывшую резиденцию Виктора Януковича, об этом сообщает Politeka.net.

Резиденция. убежавшего экс-президента Украины Януковича ныне стала местом отдыха людей, также там нередко приезжают пофотографироваться и пофанится свадебные процессии.

Вот и Влад Яма выложил совместное с женой фото из Межигорья.

Подписчики начали комментировать фото молодой красивой пары: "

Красивые и стильные👏👏👏👏👏👏👏🎁🎁🌺🌺🌺🌺🎁🎁🎁🎁", " С Наступающим вас👍👍👍", " Красиво жить не запретишь!", " ВОТ тоже не так давно (пол года назад) уволилась с рaбтokи и ни разу не волнуюсь! а наоборот довольна_) стало очень много свободного времени... а зарплатку получаю, отвечая на опpocы от больших 3арyбужнЫx koмпаний... быстро разобрлась , там все легко и просто, все выполняю с айфона! если, что , то вся инф-uя на moeй старничке)".

Ранее мы сообщали, что Влад Яма показал фото, на котором почти полностью видно лицо 4-летнего сына.

Извесный танцор, а также судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма редко показывает своего сына, если сын и попадает на фото, он прикрывает его лицо различными "смайликами".

Но в день рождения первенца Влад решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.

Но все же Яма скрыл глаза сына стикером-очками.

Влад написал под снимком: "Нашему счастью 4 года! Не верится и слезы на глазах... Спасибо Лилиана за новую жизнь".

"Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше", - так объяснил Влад то, что они скрывают с женой лицо сына.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.