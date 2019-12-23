Влад Яма попозировал в необычном образе для календаря

Знаменитый украинский хореограф и член жюри танцевального шоу "Танцы со звездами" в последнее время часто делится с поклонниками фотографиями, на которых любит примерять на себя разные образы и позы, пишет Politeka

На этот раз Влад Яма опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм.

В подписи он рассказал, что позировал в образе Белобога для календаря ХРАНИТЕЛИ.

"В образе Белобога для календаря ХРАНИТЕЛИ для @natalimagazine . Бог света, тепла и удачи", - написал хореограф.

Ранее мы сообщали, что Влад Яма показал фото, на котором почти полностью видно лицо 4-летнего сына.

Извесный танцор, а также судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма редко показывает своего сына, если сын и попадает на фото, он прикрывает его лицо различными "смайликами".

Но в день рождения первенца Влад решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.

Но все же Яма скрыл глаза сына стикером-очками.

Влад написал под снимком: "Нашему счастью 4 года! Не верится и слезы на глазах... Спасибо Лилиана за новую жизнь".

"Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше", - так объяснил Влад то, что они скрывают с женой лицо сына.

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Популярный украинский хореограф периодически делится с поклонниками снимками из своего прошлого. На этот раз он опубликовал в своем Инстаграм фотографию, сделанную на детском утреннике.

На черно-белом снимке маленький Яма позирует в смешном костюме Чебурашки с огромными ушами и пушистой шубой. При этом на фоне веселой обстановки особенно сильно выделяется суровое выражение лица будущего хореографа.

«Все люди как люди, а я... Чебурашка!...Но выражение лица у меня сейчас примерно такое же, потому что сорвался Новогодний корпоратив. Так что обращайтесь», - написал Яма в подписи к снимку.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

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