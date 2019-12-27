Російська актриса Евеліна Бледанс різко відреагувала на пасаж зірки шоу "Дом-2" Олени Водонаєвої щодо абортів

Бледанс дуже негативно висловилася щодо штучного переривання вагітності. Вона радить жінкам задуматися, перш ніж піти на такий крок. Евеліна Бледанс зазначила, що аборт може назавжди позбавити їх радості материнства.

На думку артистки, бідність служить лише відмовкою для тих, хто лінується працювати. Вона впевнена, що батьки, які бажають забезпечити гідне життя своїм дітям, повинні працювати, а не скаржитися на долю.

Альона Водонаєва

"Я вважаю, що якщо Бог дав дітей – дасть і на дітей. Мені важко говорити про те, що є, наприклад, люди, які кажуть: "Ми не можемо заробити, нам нічого їсти", – заявила вона.

Бледанс зазначила, що сама завжди працювала: була і вантажником, і продавцем на ринку, і ліпником іграшок.

Актриса порадила жінкам гарненько подумати, перш ніж вирішуватися на серйозний ризик для здоров'я, або зовсім відмовитися від переривання вагітності.

"Аборт — це страшне діло… Зробивши аборт, ви більше ніколи не зможете почути дитячого сміху в своєму будинку", – телеведуча звернулася до представниць прекрасної статі.

Евеліна Бледанс

На думку Евеліни Бледанс, безвихідних ситуацій не буває. Актриса зазначила, що матері завжди можуть звернутися за фінансовою допомогою до рідним і близьким. Вона впевнена, що нічого не зможе заповнити порожнечу, яка з'явиться без дітей в старості.

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