Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу зірка вирішила показати кадри з виступу з шоу "Діва". Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На представлених кадрах вона позує на сцені у відвертих вбраннях – стильні боді, прозорі сукні і латексні костюми можна помітити у відео.

«Для вас з любов'ю! хештегом #інтер #шоудива #ukraine», – пише Лорак.

Шанувальники тут же почали завалювати пост коментарями.

«Знову зануритися в Світ музики, краси, чарівного вокалу і неперевершених номерів шоу - найкращий подарунок ❤️», «Обов'язково будемо дивитися шикарне шоу Діва Великої співачки Ані Лорак👸⭐️Дуже люблю Вас і Вашу творчість 👏🏻❤️🌹», «Красуня! 💋👍❤️😍🔥😚💘💖», «Треба було ще через 2 роки викласти, було б «актуальніше»🤦🏻‍♀️», «Моя улюблена❤️».

Також днем раніше знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі під час підготовки до чергового виступу. Так, Кароліна опублікувала серію фото і відео, на якому позує в золотистому напівпрозорому вбранні з новою стрижкою.

Новий імідж зірки помітно омолодив її, однак не зовсім вдало. Під час фотосесії з і артистка виглядала дещо неприродно.

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