Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.
Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.
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Зірка вирішила показати себе в незвичному вигляді. У розділі Сторі Instagram артистка блиснула формами в чорній сукні з пікантним вирізом на стегні. Своїм фото зірка вирішила привітати улюблений нею телеканал, що святкує сьогодні день народження.
Зірка зазначила, що бажає співробітникам каналу всього самого кращого, а сама позувала на тлі логотипу цього ж телеканалу. Зазначимо, оскільки фото було представлено в розділі Сторі, шанувальники прокоментувати його не змогли.
«#xmasmood Хочу поділитися, що для мене найважливіше під час #chrismasholidays😉
1. Ялинка🎄Без головного символу новорічних свят - ніяк. Зажигаешь гірлянду і поринаєш у світ затишку і любові. Завжди згадую, як в дитинстві ми з батьками розвішували іграшки ✨ а в цьому році @fiori_ua оточили мене саме такими чарівними сувенірами, які занурюють в атмосферу дитинства і приємних спогадів.
2. Сім'я ❤️ Хочеться проводити з близькими і рідними кожну хвилиночку, дарувати їм любов, тепло і щастя!
3. Дарувати подарунки🎁 вважаю, що найбільша цінність кожного подарунка - це емоції. Завжди намагаюся знайти все саме святкове і те, що 100% додасть різдвяного настрою дому.
4. Музика🎶 В дитинстві, я дуже любила виконувати колядки з батьками і їхніми колегами з хору їм. Мотузки. Ми заходили до сусідів і співали. Для мене тоді це було нереально важлива Різдвяна місія🌟
5. Настрій✨ Адже коли радість у серці і ти нею окутываешь оточуючих - це безцінне ☝🏻», – раніше Каменських розповіла в Instagram.
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