Известная певица Анастасия Каменских впечатлила сеть своим удивительным талантом

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских не успевает переводить дух из-за плотного рабочего графика, впрочем, она не жалуется, ведь такой ритм ей только по душе. Недавно она удостоилась двух статуэток премии M1 Music Awards-2019, и в той же вечер поспешила на прямой эфир Х-фактора.

В этот раз она поделилась на личной странице в Instagram удивительным видео, продемонстрировав трендовый лук и поразив поклонников удивительной песней.

Так, девушка решила оригинально поздравить пользователей сети с Рождеством. Отметим, артистка выложила короткое видео, на котором поет рождественскую песню в откровенном наряде.

"Merry Christmas всем, кто празднует Рождество сегодня🎊

I wish all of you nothing but the joy and happiness that this Christmas brings!🙏🏻 Пусть ваш дом наполнится радостью, а сердца любовью и счастьем!❤️", - написала Настя в подписи к видео.

Поклонники пришли в полный восторг от пения девушки, оставив для нее множество комплиментов. Кроме того, они поздравили Настю с праздников, пожелав ей самого лучшего.

"Очень красиво ,С Рождеством Настенька 😍😍😍😍❤️", "Хорошо спела, в прочем как обычно на высоте", "С тобой моё сердце всегда будет наполнено любовью и счастьем, потому что счастье - это ты 😭❤", "Крошка, с праздникомм😍 ты лучшая", "Это волшебно ,с Рождеством Анастейша".

Также ранее сообщалось, что один из эфиров Х-Фактора был жарким. Так на этот Настя Каменских раз решила "полюбезничать" со своей не менее известной коллегой Олей Поляковой.

На новых опубликованных Настей Каменских кадрах с так называемых сториз, артистки продемонстрировали милый поцелуй прямо в губы. "Событие" случилось в эфире Х-Фактор накануне.

Обе звезды облачились то ли в латексные, то ли в кожанные алого цвета сценические - яркие и бударажащие соображение - костюмы. Сидя за судейским столиком шоу, они решили на камеру "чмокнуть" друг друга в губы.

Напомним, Каменских посветила пятой точкой в латексном костюме.

А еще Politeka писала, что Каменских в латексе похвасталась важной наградой, озадачив видом.

Сообщалось, что мокрая Каменских показала пикантные кадры из зала, внимание на пятую точку.