Нещодавно стало відомо, що дочка загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми), Марія-Барбара, вийшла заміж

Дівчина поділилася радісною новиною в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. А всього кілька днів тому Марія поділилася знімками зі свого дівич-вечора.

Дівчина вирішила обрати для "гулянки" біле коротке плаття, її голову прикрасила фата. Подружки вибрали червоні наряди. Дівчата фотографувалися в білій кімнаті, прикрашеній з нагоди свята.

На одному зі знімків Марія-Барбара позувала на сірому ліжку. Дівчина посміхалася і дивилася в стелю.

"Красиві дівчата", "Андріївна, будь щасливою", "Бася, бажаю Вам справжнього сімейного щастя !!!!!💞", "таке буває раз у житті", "Щастя вам", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, єдина дочка Кузьми Скрябіна, Марія-Барбара, вийшла заміж 20 грудня, весілля зіграли в ресторані під Києвом.

Обранцем 22-річної дівчини став молодий чоловік на ім'я Віктор Тур, який навчається разом з нею в медичному університеті імені А. А. Богомольця

Швидше за все, пара познайомилася під час навчання. Марія-Барбара закінчує вуз і готується стати дерматологом.

Батьком нареченого, ймовірно, є Анатолій Тур - голова сільради села Іванків Київської області. Згідно з його декларацією, у сім'ї є квартира в 70 м кв. в Борисполі, будинок в Іванкові з таким же метражем та 8 земельними ділянками під Києвом. Крім того, у декларації записані 10 тисяч доларів на нього і 5 тисяч доларів на його дружину Катерину.

Нагадаємо також, що в мережі показали фото співака Кузьми Скрябіна з дочкою.

З мамою Марії-Барбари Кузьма прожив понад 20 років. Свою єдину дочку він любив називати Басею.

Зараз батьки співака повністю присвятили свій вільний час внучці. Марія-Барбара навчається на медика в столичному вузі і має значні успіхи в опануванні професії.

Раніше ми писали, що відомий продюсер з України розповів про «пророцтво» загиблого виконавця Кузьми Скрябіна.

Бардаш впевнений, що Скрябін був «великою людиною», яка би не допустила війни на Донбасі.

"Це був єдиний чоловік, якого поважали на Сході, і на Заході», - підкреслив він.

Нагадаємо, Притула розповів, як насправді загинув Кузьма Скрябін і назвав ім'я винного.

Як повідомляла Politeka, фотографії дочки Кузьми Скрябіна пробирають до глибини душі.

Також Politeka писала, що в Україні є дівчина з татуюванням Скрябіна: фанатка ночує на місці загибелі музиканта.