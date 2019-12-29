Українська співачка Тіна Кароль розповіла про те, як вона створювала музичний фільм "Різдвяна історія" і що за цим стоїть

Так, у Палаці спорту протягом трьох днів проходили концерти "Різдвяної історії з Тіною Кароль", що втілила в собі відродження українських традицій. У концертах взяли участь такі зірки, як "Время и Стекло", KAZKA, Дзідзьо, Jerry Hei, MONATIK, "Жіночий квартал" та інші, пише Znaj.

За словами організатора концертів Тіни Кароль, ідея створення такого різдвяного музичного фільму у неї з'явилася ще в 2014 році. Артистка заговорила про диво, яке вона хотіла відродити.

"На це пішли всі зусилля, працювали мінімум пів року... Ідея була в тому, щоб відродити самоідентифікацію. Коли стало складно, щоб сталося ось це диво всередині нас, щоб ми зрозуміли своє нутро — хто ми, звідки ми, чому українське Різдво таке багате традиціями", - поділилася Тіна.

Зірка зізналася, що особиста трагедія підштовхнула її до створення цього шедевра.

"Ні для кого не секрет моя життєва біографія, яка підштовхнула мене до цього. Коли ми звертаємо увагу на проблему, суспільство долучається до цього. Я за успішну, амбітну країну", - зізналася Кароль.

Нагадаємо, у 2013 році помер чоловік Тіни, український продюсер Євген Огір, який тривалий час боровся з раком. Звістка про смерть чоловіка спіткала Кароль під час концерту в Запоріжжі. Перемагаючи біль втрати, артистка продовжила співати на сцені і довела виступ до кінця.

Артистка виховує їх спільну з Огіром дитину - 11-річного сина Веніаміна.

Раніше ми повідомляли, Кароль здивувала публіку чуттєвим фото зі співачкою Юлією Саніної. Вона показала у соцмережі трепетне відео, на якому вони з колегою дивляться ролики з записами каверів на їх виступ. До речі, дует Кароль і Саніної перевищив всі очікування.

Після на фан-сторінці Тіни з'явилося фото з самого виступу зірок. Артистки позували в різних стилях, доповнивши їх однаковими прикрасами з каменів. У підпису зазначається, що кліп артисток набрав кілька мільйонів переглядів, що чимало порадувало і шанувальників, і самих зірок.

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