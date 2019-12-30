Українська телезірка Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і досить зухвалими кадрами

Про це повідомляє Politeka, з посиланням на Instagram знаменитості.

На цей раз знаменита телеведуча, яка активно веде свій мікроблог оприлюднила кадри, на яких показала, як розважалася на новорічному корпоративі пише Politeka. (Щоб просмотерть відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Вчора я була «зухвалої Ізабеллою» 😂 Новорічний корпоратив @novy_channel відбувся !!! Хлопці ви круті!», - підписала знаменитість.

Звернемо увагу, що на відео Никитюк підловили в той момент, як вона танцює повільний танець з іншою учасницею корпоративу, а потім обидві дівчини стали показувати непристойний жест на камеру.

Користувачі мережі блискавично відреагували на зухвалу поведінку телеведучої. При цьому їх спантеличило, кому адресований був середній палець.

«Мені от завжди було цікаво, чому ви тикаєте середній палець в камеру, це для кого? Для того хто знімав вас, або для того, хто дивиться цей видос?»,

«Леся, кидай пити(або відрізай свої дії)!!! Ти падаєш в очах кумирів !!!... Сенс твого середнього пальця, взагалі не зрозуміле?!... Кому адресований?!...»,

«В ж*пу собі всуньте», «Дуже навіть не прикрашає дівчину ось ці "факи" на камеру🤔 це не прикольно і не смішно», «Прикольно, смішно!)) Але ж це дивляться і діти», - пишуть в мережі.

Раніше, у розділі Сторі Никитюк показала, як проводить недільний день разом з домашнім улюбленцем Рафчиком. Так, Никитюк позувала без макіяжу під час прогулянки з вихованцем і всіляко раділа снігу.

За словами Лесі, вона давно з Рафчиком цього чекала, також Никитюк пожартувала про колір снігу, після того, як за нього пробігся її пес.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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