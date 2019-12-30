Украинская телезвезда Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма дерзкими кадрами

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На этот раз знаменитая телеведущая, которая активно ведет свой микроблог обнародовала кадры, на которых показала, как развлекалась на новогоднем корпоративе пишет Politeka. (Чтобы просмотерть видео, доскролльте страницу до конца).

«Вчера я была «дерзкой Изабеллой» 😂 Новогодний корпоратив @novy_channel состоялся !!! Ребята вы крутые!», - подписала знаменитость.

Обратим внимание, что на видео Никитюк подловили в тот момент, как она танцует медленный танец с другой участницей корпоратива, а затем обе девушки стали показывать неприличный жест на камеру.

Пользователи сети молниеносно отреагировали на дерзкое поведение телеведущей. При этом их озадачило, кому адресован был средний палец.

«Мне вот всегда было интересно, почему вы тыкаете средний палец в камеру, это для кого? Для того кто снимал вас, или для того кто смотрит этот видос?»,

«Леся, бросай пить(или отрезай свои действия)!!! Ты падаешь в глазах кумиров !!!... Смысл твоего среднего пальца, вообще не понятен?!... Кому адресован?!...»,

«В ж*пу себе всуньте», «Очень даже не украшает девушку вот эти "факи" на камеру🤔 это не прикольно и не смешно», «Прикольно, смешно!)) Но это же смотрят и дети», - пишут в сети.

Ранее, в разделе Стори Никитюк показала, как проводит воскресный день вместе с домашним любимцем Рафчиком. Так, Никитюк позировала без макияжа во время прогулки с питомцем и всячески радовалась снегу.

По словам Леси, она давно с Рафчиком этого ждала, также Никитюк пошутила о цвете снега, после того, как по нему пробежался её пес.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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