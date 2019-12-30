Донька Олі Полякової Марія показала відверті передсвяткові кадри

Дочка Олі Полякової Маша показала пару стриманих, але в той же час, ефектних знімків в мережі, а також потанцювала біля новорічної ялинки. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram дівчинки.

Нове фото припало до смаку багатьом одноліткам Маші Полякової. Вся в чорному, а також штанях на підв'язці з декоративних ланцюгів і з розпущеним волоссям - Маша Полякова виглядала просто чудово. Варто відзначити, що юна зірка мережі вміло позує перед камерами - шанувальники пишуть, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну матір - українську виконавицю Олю Полякову. При чому схожа, у всіх сенсах цього слова - і зовні, і в позитивній манері поведінки, вмінні запалювати публіку.

Крім фото, Маша Полякова широко посміхалася на опублікованому нею відео - дівчина танцювала, приспівуючи і дуже тим самим порадувала своїх шанувальників.

Нагадаємо також, раніше Ольга Полякова зробила несподіване зізнання в ефірі десятого сезону вокального шоу “Х-фактор”.

Суддя шоу, співачка Ольга Полякова розплакалася на очах у здивованої публіки прямо на ефірі. Неймовірно, але факт – на сцену вийшла 47-річна Людмила Базелюк, жінка виконала пісню Олександра Пономарьова “Доня”. Все б нічого, та, здавалося б, прийшла чергова учасниця, але виявилося, що жінка самій Ользі Поляковій не є чужою людиною:

“Я змушена сказати їй спасибі, тому що завдяки їй я змогла побудувати кар’єру співачки”, – сказала Ольга Полякова.

Так стало відомо, що протягом 15 років Людмила Базелюк працює в сім’ї артистки – вона няня її дітей. Свій виступ учасниця присвятила своїй дитині:

“Я хочу попросити вибачення у своєї дочки, бо не була поруч, коли була потрібна їй”, – сказала Людмила Базелюк своїм перед виступом. Від суддів жінка отримала три «так» і, відповідно, пропуск в наступний тур шоу. Так Ольга Полякова не змогла стримати сліз, і буквально розплакалася побачивши і почувши виконавицю, під час виступу співачки все в залі для глядачів дуже зворушилися.

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.