Примадонна Алла Пугачова має право сама вирішувати, коли їй іти зі сцени

Про це пише Дні.

Зокрема, продюсер Йосип Пригожин вирішив заступитися за примадонну, якій дісталося від музичного критика Сергія Сосєдова.

Йосип Пригожин впевнений, що у співаків немає віку, а слова музичного критика Сергія Сосєдова про недоречність концертів літніх російських зірок його взагалі приголомшили.

З музичним критиком погодився і співак Прохор Шаляпін, який порекомендував "досвідченим музикантам" поступитися місцем більш молодим виконавцям.

"Артист — людина вільна, завжди був, є і залишається. Артист може померти на сцені, це його право. Ніхто не вправі заборонити виступати Пугачової, ні кому-небудь іншому", – впевнено заявив продюсер і додав, що зірки мають право самі вирішувати, коли їм потрібно завершувати музичну кар'єру.

Він також заявив, що не може зрозуміти тих людей, які намагаються знецінити справжніх зірок.

Раніше ми повідомляли про те, що критик Сергій Сосєдов оскандалився через слова про Аллу Пугачову. Експерт відомий своєю любов'ю до творчості Алли Пугачової. Але на цей раз він заявив, що співачці і зовсім не треба було виступати на останніх концертах в 2019 році.

"Пугачова вже ледве дихає. Дуже сумне видовище, коли вона на сцені. Ми бачимо неміч. Це неможливо дивитися. Бачу ефіри, трейлери. Вона ледве стоїть на кадрах. Артист не має права виходити до глядача немічним. Потрібно повагу до професії", – зазначив Сосєдов.

Ми раніше розповідали про те, що у примадонни почалися проблеми зі здоров'ям після раптової смерті її подруги Галини Волчек.

Чоловік примадонни Максим Галкін відкрив таємницю на похоронах Галини Волчек і розповів, чому його дружина не прийшла попрощатися з подругою.

За його словами, у неї різко погіршився стан здоров'я і Алла Пугачова залишилася вдома.

"У неї сильно піднявся тиск. Вона не може фізично знаходитися тут", - додав чоловік примадонни

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.