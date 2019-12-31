Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила оригінально попрощатися з роком, що минає, здивувавши при цьому незвичайним кадром.

На фото Камінська показала себе без макіяжу і в природному вигляді, при цьому на обличчі Слави помітні патчі проти припухлості.

«Підводячи підсумки 2019-го, хочеться насамперед нагадати , що життя наше може бути яскравою і поза мережі . Відверто кажучи мене втомили инстаграмные денді в наглаженних піджаках і зразкові мами в слотах інста-сториз. «Очікування / реальність» Читаєш , все гарно живуть , скрізь встигають , аж хочеться почати заздрити .

А по суті, все так , як у всіх , тільки з нальотом егоцентризму. І армії «їжачки в тумані» це звеличують і підживлюють «реальність» у мережі ! Бажання «здаватися» та «бути» насамперед. Питання 🤦🏽‍♀️ заради чого це все ? Вас похвалять в мережі ))) в ж...пу поцілують , але ваша це ж...па ?», – сказала Камінська під новим постом.

Користувачі Instagram очікувано осторонь не залишилися і також написали безліч коментарів.

Також в розділі Сторі артистка показала новий стильний образ. Її довге волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Артистка вирішила приміряти на себе новий концертній образ - напівпрозоре плаття ніжно-бірюзового відтінку.

В Instagram співачка також представила фото до концерту, розповівши, що дуже втомилася і просто без сил. Слава також показала себе сидить на дивані і навіть мило покривлялась на камеру, показавши, як перехожі її колеги цілують в лоб.

Примітно, що для більшого ефекту Камінська показала знімки до макіяжу. Зірка показала себе в природному вигляді і без жодних прикрас.

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