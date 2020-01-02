Голлівудські зірки, Анджеліна Джолі і Бред Пітт, вже розійшлися після довгих років спільного життя, однак продовжують ходити чутки про початок їх романа

Відомо, що актори закохалися один в одного на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт". Охоронець актриси Марк Бехар розповів, що обидва почали фліртувати, як школярі. Охоронець був здивований, що обидва пізніше створили сім'ю.

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі "у відкриту" спокушала Бреда Пітта.

За словами джерела одного із зарубіжних видань, актриса для отримання артиста таємно зняла білизну під час любовної сцени. Таким чином, артистка була повністю голою в ліжку.

Варто відзначити, що на момент зйомок актор був одружений на артистці Дженніфер Еністон. Пара розпалася після того, як Джен дізналася про зраду Пітта.

Джолі ж заперечує чутки про те, що намагалася відбити Пітта.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі, красою якої захоплюються мільйони, розповіла про свої комплекси. Як виявилося, знаменитість все життя бореться з низькою самооцінкою.

За словами артистки, вона вважає себе дивною, а іноді навіть смішною.

З низькою самооцінкою Джолі допомагають справлятися діти, які змушують відчувати себе кращою.

Анджеліна поділилася з журналістами - коли вона повертається додому, діти її обіймають і в цей момент вона відчуває себе особливою.

Раніше повідомлялося, що після скандального розлучення з Бредом Піттом знаменита голлівудська актриса довгий час була одна, а нещодавно джерела в її оточенні розповіли виданню woman's Day, що вона і зовсім відмовилася від відносин з чоловіками.

При цьому з'явилася інформація про те, що Джолі зустрічається зі своєю 32-річною колегою по цеху – актрисою Еван Рейчел Вуд.

Нагадаємо також, що мати Бреда Пітта висловилася про колишну дружину сина Анджеліні Джолі.

За словами 79-річної Еті Пітт, екс-дружина Бреда обмежує спілкування дітей з ним.

Коли Джолі і Пітт розлучилися, то перша помстилася батькам колишнього чоловіка. Зірка обмежила можливість шістьох дітей зустрічатися з ними.

Ета не витримала і повідомила, що Джолі налаштовує дітей проти батька.

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