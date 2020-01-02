Українська співачка Maruv опублікувала фото, на якому показала, як виглядає насправді
Зірка з'явилася в домашній обстановці і в звичайному одязі без латексу, пише Рoliteka.net.
Фото було оприлюднено на офіційній сторінці в Instagram артистки. В кадрі Maruv в білій футболці з яскравим малюнком і спортивних штанях з трьома білими смужками позує на дивані. Зірка тримає на руках трьох красивих собачок, дивиться в камеру і широко посміхається. На співачці лише легкий макіяж зі стрілками на очах.
"Я і мої улюблені дівчата ❤️", - написала зірка.
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За день пост Maruv зібрав понад 39 тисяч лайків та багато коментарів.
"Які гарненькі😻😻😻❤️", "Боже Ізольда просто зайка))", "Які милашечки😻😻💙", "Всі твої?", "💞ну яка краса", "Такі милі😻", "Нафіга так мило", "З новим роком !більше ,більше творчості", "Ось, шо подобається в Ані, що вона якась зовсім проста, чи що, не зазіркована👏 ну, щонайменше, складається таке враження)", "Милашки... 🤗❤️", "З наступаючим новвим роком", "А де всі ці латексні обтягуючі "справи"?", "Француз прикольний😍😍😍", "Обожнюю твою посмішку 💕💕💕🌺", "😯Теж повний будинок животинок??..😁👍🔥", "От якщо б не знав, хто на фотографії - ніколи б не подумав, що це та сама знаменита Maruv))))", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, MARUV показала апетитні форми в латексі на тлі новорічної ялинки.
Так, на опублікованих знімках гаряча MARUV танцює в латексному костюмі і заячими вушками під перероблений трек Jingle Bells.
В якийсь момент вона опинилася без верху, продовживши виконувати гарячий танець на камеру. Однак українці не сомгли висловити свою думку про витівку кумира, оскільки знімки MARUV розмістила в Сторіс.
Раніше ми писали, що MARUV похвалилася светром від свого колеги.
На кадрах MARUV танцює біля ялинки. В кінці танцю вона розвертається спиною, розсовує ноги, стає в позу літери "Р" і дивиться між своїх ніг, а рукою гладить п'яту точку. Для свого пікантного танцю співачка одягла новорічний светр від Monatik.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа