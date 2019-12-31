Известная украинская певица MARUV показала аппетитные формы в латексе на фоне новогодней елки

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

Так, на опубликованных снимках горячая MARUV танцует в латексном костюме и заячьими ушками под переделанный трек Jingle Bells.

В какой-то момент она оказалась без верха, продолжив исполнять горячий танец на камеру. Однако украинцы не сомгли выказать свое мнение о выходке кумира, поскольку снимки MARUV разместила в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

В этот раз звезда решила показать фигуру в пикантном наряде. Артистка позировала в в огромной шубе со звериным принтом, под низом которого заметно платье, больше похожее на ночнушку из шелка, под которой также виден тоненький черный гольф.

Свой наряд Анна дополнила массивнымиб отинками на шнуровке.

Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала во время забавного ролика "Тик-Ток", который сама же и сняла.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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