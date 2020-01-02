Дружина онука Алли Пугачової, Олена Преснякова, опублікувала нове фото з чоловіком

На знімку молода красива пара з'явилася в святкових вбраннях, пише Рoliteka.net.

Так, Олена одягла червону сукню з глибоким декольте. Її образ доповнили красиві і незвичайні сережки, а також лекгкий макіяж зі стрілками на очах. Дівчина позувала яскраво посміхаючись. При цьому чоловік Альони, Микита, знаходився позаду неї і обіймав улюблену за талію.

Хлопця сфотографували як раз в той момент, коли він прикрив очі.

Також в цей час на пару падає серпантин.

"З НОВИМ РОКОМ, ХЛОПЦІ #2020", - написала Преснякова.

За кілька годин пост Олени зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Дуже гарні", "З Новим Роком. Чарівні", "З Новим Роком!", "З Новим 2020 роком, з Новим щастям!🎉🎊🍭🌲🎅❄☃️💕", "З Новим роком!", "З Новим роком вас з Микитою! Хай щастя поселиться у вашому домі і ніколи не покидає вас", "Альона Микита З НОВИМ РОКОМ ВАС ЩАСТЯ ВАМ І ВЕЛИКОГО КОХАННЯ! 👍💋❤️🎄", "Дуже красиво!!!🎅🎉🎉🎉🎉🎉", "Щастя, здоров'я, кохання!!! 🔥🔥🔥", "Красива пара, щастя вам, хлопці, і любові ❤️Милуюся вами😍", "Леді в червоному!", "З новим роком!!Ви дуже гарна пара❤️🌺", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що дружина онука Алли Пугачової знялася у святковому фотосеті.

Так, на опублікованому новому студійному знімку модель постала перед камерами у всій красі – стильному, ймовірно, сукня у пайєтках з V-подібним вирізом.

Шанувальники передноворічний образ артистки оцінили дуже високо і написали в коментарях, що Микиті з такою красунею, як Альона дуже пощастило.

Раніше ми писали, що на одному з недавніх фото невістки Пугачової вона разом з чоловіком Микитою красується в затишному домашньому антуражі – чоловік цілує її спину на фото, пара дивиться один на одного люблячим поглядом – Олена визначила добірку, словом «ніжність».

Шанувальники зоряних голубков і моделі зокрема обсипали їх компліментами і побажали щастя.

Нагадаємо, що молода невістка Пугачової здивувала глибиною декольте, яскравий кадр: «чоловікові пощастило»

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