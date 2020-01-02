Дружина знаменитості показала, де зараз обидва знаходяться

Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, опублікувала нове фото з чоловіком

На знімку пара позує на тлі гір і ялинок, пише Рoliteka.net. Красуня з'явилася в зеленій дутій куртці і без шапки. Її хвилясте волосся розвіяв вітер. Ірина яскраво посміхалася і дивилася в камеру.

Тим часом Монатік тримав камеру, щоб зробити кадри з дружиною. Для виходу співак вибрав шапку і чорну дуту куртку.

Обидва виглядали свіжо і щасливо.

"Початок року в казці. Вірю, що й 2020 буде таким ❄️⛄️♥️♥️", - написала Ірина.

Геолокація вказує, що родина перебуває в Куршавелі - це гірськолижний курорт у французьких Альпах.

Лише за 20 хвилин пост дружини артиста зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів. В основному, люди вітали подружжя зі святом.

"З Новим Роком Вас!!! 2020 🥂 ❤️", "Ви найкращі ❤️", "Радості життя, здоров'я 💖🙏", "З новим роком вас", "З новим роком 🐀 🎄 🎁", "З Новим роком Вас!🐁🎄❄️", "Дуже гарні", "З Новим роком! Нехай 2020 буде ще більш вдалим😉❤️", "Люди, з Новим роком вас! Ви максимально круті люди, а у таких щороку 💫🤙🏻😉", "Найкращі й улюблені😍Happy Rhythm Year〽️💕", "Неймовірні і кращі! 〽️❤😍", "Люблю 🔥", "З Новим роком 🎆", "Ви така гарна сім'я.❤️", "Найкрасивіші 😍😍😍😍", "З Новим роком, Іра і Діма! ❤️ Нехай всі мрії збуваються чарівним чином! ✨ Обіймаю!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина постала в діловому, але в той же час, у відвертому образі.

Відповідне фото дружина Монатіка опублікувала на сторінці в Instagram.

Ірина зробила селфи в дзеркало. Дівчина позувала у піджаку, з-під якого виднілася оголене тіло. Образ дружина співака доповнила модним великим ланцюгом на шиї.

Красуня закинула хвилясте волосся набік і пильно подивилася в дзеркало. Макіяж Ірини - з акцентом на очі.

Раніше ми писали, що Монатік розповів, як проводить новорічні свята з сім'єю.

За словами зірки, він з рідними прикрашає ялинку - це традиція, що повторюється з року в рік. Іграшки використовуються знакові. Наприклад, в цьому році, побувавши в Universal Studio в Лос-Анджелесі.

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